Скільки будинків пошкоджено нічним обстрілом Одеси

Пошкоджений обстрілом будинок. Фото: Новини.LIVE

Від нічного обстрілу Одеси в місті постраждали більше 90 будинків. У мерії зафіксували вже 75 звернень про матеріальну допомогу від громадян.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Обстріл Одеси

Потужні вибухи пролунали вчора близько 21:35. Місто атакували БпЛа з акваторії Чорного моря. Удар був здійснений по критичній та цивільній інфраструктурі, постраждали також четверо людей, один з яких у важкому стані в реанімації.

Пересипський район

У Пересипському районі міста постраждав 1 приватний та 1 багатоквартирний будинок, в якому були значно пошкоджено 2 квартири. Від мешканців цих приміщень вже зафіксовано 2 звернення щодо допомоги (у квартир 1 власник).

Київський район

У Київському районі Одеси, за попередніми оцінками, різного ступеня руйнувань зазнали біля 90 приватних будинків. Станом на 12:30 у мерії зафіксовали вже 75 звернень громадян щодо матеріальної допомоги.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про стан постраждалих після обстрілу. А також про розповіді очевидців прильотів по Одесі.