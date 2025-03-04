Скільки будинків пошкоджено нічним обстрілом Одеси

Атака на Одесу — стало відомо, скільки будинків постраждало
Від нічного обстрілу Одеси в місті постраждали більше 90 будинків. У мерії зафіксували вже 75 звернень про матеріальну допомогу від громадян.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Обстріл Одеси
Потужні вибухи пролунали вчора близько 21:35. Місто атакували БпЛа з акваторії Чорного моря. Удар був здійснений по критичній та цивільній інфраструктурі, постраждали також четверо людей, один з яких у важкому стані в реанімації.
Пересипський район
У Пересипському районі міста постраждав 1 приватний та 1 багатоквартирний будинок, в якому були значно пошкоджено 2 квартири. Від мешканців цих приміщень вже зафіксовано 2 звернення щодо допомоги (у квартир 1 власник).
Київський район
У Київському районі Одеси, за попередніми оцінками, різного ступеня руйнувань зазнали біля 90 приватних будинків. Станом на 12:30 у мерії зафіксовали вже 75 звернень громадян щодо матеріальної допомоги.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про стан постраждалих після обстрілу. А також про розповіді очевидців прильотів по Одесі.
Читайте Новини.LIVE!