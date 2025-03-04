Как одесситы пережили ночь на 4 марта - последствия обстрела

Последствия обстрела в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В результате атаки на Одессу в ночь на 4 марта пострадала не только критическая инфраструктура города, но и жилые дома. Сотни одесситов остались без крыши над головой и своих машин. Люди до сих пор приходят в себя от пережитого ужаса.

Последствия обстрела видели журналисты Новини.LIVE.

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Эту ночь Яна Христофоровна не забудет никогда — вражеский дрон упал практически перед ее домом. В момент атаки женщина занималась своим любимым делом — вязанием. Единственное, что помнит, — это жужжание и потом жуткий грохот.

"Все летало и падало на нас. Голова вся отекла. А мужу рассекло лицо. Вам даже не передать, как это ужасно. Даже когда он летит. А потом с треском вылетают все двери, все стекла, цветы, земля... Все три комнаты этим завалены", — говорит пострадавшая одесситка Яна Христофоровна.

Пострадавшая одесситка Яна Христофоровна. Фото: Новини.LIVE

Женщина до сих пор не может прийти в себя от шока. Оценивать убытки просто не в состоянии — в доме нет окон и дверей, крыша повреждена, гараж тоже сильно пострадал, машины разбиты. Как теперь это все восстанавливать и за какие деньги, даже не представляет.

Пострадавших могло быть больше

Практически все здания вокруг повреждены, но больше всего пострадал двухэтажный дом, рядом с которым находился магазин, и о нем сейчас ничего не напоминает. После ударов соседи выбежали на помощь к тем, кто был в этот момент в квартирах. В этот момент прилетел еще один дрон, к счастью, все успели отбежать.

"Сначала три прилетело, а потом, через время, снова. Люди подошли сюда — хорошо, что успели убежать, когда услышали, что опять летит", — говорит очевидец Николай.

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

Поврежденная комната. Фото: Новини.LIVE

Уничтоженные машины

Кроме домов, обломки дронов повредили и припаркованные рядом машины. Многие сгорели, часть искорежены взрывной волной. Возникший пожар не давали потушить, пламя разгоралось с новой силой.

"Сложность тушения заключалась в том, что раздавался повторный сигнал воздушной тревоги и в тот момент, когда спасатели отходили на безопасные места, огонь снова разгорался. От ГСЧС было привлечено более 50 спасателей и было задействовано 17 единиц пожароспасательной техники", — отметила спикер ГСЧС Марина Аверина.

Уничтоженные машины. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела дома. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали об атаке на Запорожье. А также об обстреле экопарка в Харькове.