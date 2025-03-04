Як одесити пережили ніч на 4 березня — наслідки обстрілу

Наслідки обстрілу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Унаслідок атаки на Одесу в ніч проти 4 березня постраждала не тільки критична інфраструктура міста, а й житлові будинки. Сотні одеситів залишилися без даху над головою і своїх машин. Люди досі оговтуються від пережитого жаху.

Наслідки обстрілу бачили журналісти Новини.LIVE.

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Наслідки атаки на Одесу

Цю ніч Яна Христофорівна не забуде ніколи — ворожий дрон упав практично перед її будинком. У момент атаки жінка займалася своєю улюбленою справою — в'язанням. Єдине, що пам'ятає, — це дзижчання і потім моторошний гуркіт.

"Усе літало і падало на нас. Голова вся набрякла. А чоловікові — розсікло обличчя. Вам навіть не передати, як це жахливо. Навіть коли він летить. А потім із тріском вилітають усі двері, все скло, квіти, земля... Усі три кімнати цим завалені", — каже постраждала одеситка Яна Христофорівна.

Постраждала одеситка Яна Христофорівна. Фото: Новини.LIVE

Жінка досі не може отямитися від шоку. Оцінювати збитки просто не в змозі — у будинку немає вікон і дверей, дах пошкоджено, гараж теж сильно постраждав, машини розбиті. Як тепер це все відновлювати і за які гроші, навіть не уявляє.

Постраждалих могло бути більше

Практично всі будівлі навколо пошкоджено, але найбільше постраждав двоповерховий будинок, поруч із яким знаходився магазин, про який зараз нічого не нагадує. Після ударів сусіди вибігли на допомогу до тих, хто був у цей момент у квартирах. У цей момент прилетів ще один дрон, на щастя, всі встигли відбігти.

"Спочатку три прилетіло, а потім, через певний час, знову. Люди підійшли сюди — добре, що встигли втекти, коли почули, що знову летить", — каже очевидець Микола.

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджена кімната. Фото: Новини.LIVE

Знищені машини

Крім будинків, уламки дронів пошкодили і припарковані поруч машини. Багато з них згоріли або були понівечені вибуховою хвилею. Пожежу, що виникла, не давали загасити, полум'я розгоралося з новою силою.

"Складність гасіння полягала в тому, що лунав повторний сигнал повітряної тривоги, і в той момент, коли рятувальники відходили на безпечні місця, вогонь знову розгорявся. Від ДСНС було залучено понад 50 рятувальників і було задіяно 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки", — зазначила речниця ДСНС Марина Аверіна.

Знищені машини. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу будинку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про атаку на Запоріжжя. А також про обстріл екопарку в Харкові.