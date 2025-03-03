Обстрел Одессы 3 марта — повреждена энергетическая инфраструктура

Спасатель на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты вечером, 3 марта, атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки есть повреждения энергетической инфраструктуры. Сейчас в части города действуют аварийные отключения света.

Об этом сообщают глава Одесской ОВА Олег Кипер и мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram.

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Сейчас коммунальщики начали работу по запуску генераторов для восстановления работы критической инфраструктуры, в том числе и котельных. В городе разворачивают дополнительные пункты несокрушимости.

"Также, в результате падения обломков и взрывных волн, повреждения получили два частных дома и бизнес-центр. Информация о пострадавших пока не поступала", — рассказал Кипер.

Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий.

"В результате вражеского обстрела остановлена работа трех районных котельных города", — подчеркнул Труханов.

Пост Кипера. Фото: скриншот

Пост Труханова. Фото: скриншот

Напомним, около 21:35 в Одессе раздавались мощные взрывы. Людей предупреждали об угрозе ударных беспилотников.

Также 3 марта оккупанты нанесли удар КАБом по с. Омельник Запорожской области. Враг убил 49-летнего мужчину.