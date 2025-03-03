Вибухи в Одесі ввечері 3 березня — яка небезпека

В Одесі пролунали гучні вибухи — яка загроза
Вибухи в Одесі пролунали ввечері, 3 березня. Наразі там і в багатьох областях України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Одесі
"Гучний вибух пролунав в Одесі!" — йдеться у повідомленні.
Згодом зʼявилася інформація про нові вибухи в місті.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух ворожих ударних безпілотників з акваторії Чорного моря.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські окупанти 3 березня атакували Запорізьку область. Відомо, що внаслідок обстрілу загинув чоловік.
Також вночі загарбники вдарили по Фельдман Екопарку в передмісті Харкова. Ворог вбив тварин та пошкодив вольєри.
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