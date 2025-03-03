Взрывы в Одессе вечером 3 марта - какая опасность

В Одессе прогремели громкие взрывы — какая угроза
Взрывы в Одессе прогремели вечером, 3 марта. Сейчас там и во многих областях Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Одессе
"Громкий взрыв прогремел в Одессе! " — говорится в сообщении.
Впоследствии появилась информация о новых взрывах в городе.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении вражеских ударных беспилотников из акватории Черного моря.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, российские оккупанты 3 марта атаковали Запорожскую область. Известно, что в результате обстрела погиб человек.
Также ночью захватчики ударили по Фельдман Экопарку в пригороде Харькова. Враг убил животных и повредил вольеры.
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