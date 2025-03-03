Взрывы в Одессе вечером 3 марта - какая опасность

Взрыв. Фото иллюстративное: соцсети

Взрывы в Одессе прогремели вечером, 3 марта. Сейчас там и во многих областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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"Громкий взрыв прогремел в Одессе! " — говорится в сообщении.

Впоследствии появилась информация о новых взрывах в городе.

Пост о взрывах в Одессе. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении вражеских ударных беспилотников из акватории Черного моря.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты 3 марта атаковали Запорожскую область. Известно, что в результате обстрела погиб человек.

Также ночью захватчики ударили по Фельдман Экопарку в пригороде Харькова. Враг убил животных и повредил вольеры.