Обстріл Одеси 3 березня — пошкоджено енергетичну інфраструктуру

Рятувальник на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти ввечері, 3 березня, атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі в частині міста діють аварійні відключення світла.

Про це повідомляють очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram.

Читайте також:

Російський обстріл Одеси 3 березня

Наразі комунальники розпочали роботу з запуску генераторів для відновлення роботи критичної інфраструктури, в тому числі і котелень. У місті розгортають додаткові пункти незламності.

"Також, внаслідок падіння уламків і вибухових хвиль, пошкодження отримали два приватних будинки та бізнес-центр. Інформація щодо постраждалих поки не надходила", — розповів Кіпер.

Всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

"Внаслідок ворожого обстрілу зупинено роботу трьох районних котелень міста", — наголосив Труханов.

Допис Кіпера. Фото: скриншот

Дописи Труханова. Фото: скриншот

Нагадаємо, близько 21:35 в Одесі лунали потужні вибухи. Людей попереджали про загрозу ударних безпілотників.

Також 3 березня окупанти завдали удару КАБом по с. Омельник Запорізької області. Ворог вбив 49-річного чоловіка.