Обстріл Одеси 3 березня — пошкоджено енергетичну інфраструктуру

В Одесі діють аварійні відключення світла після обстрілу
Російські окупанти ввечері, 3 березня, атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі в частині міста діють аварійні відключення світла.
Про це повідомляють очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram.
Російський обстріл Одеси 3 березня
Наразі комунальники розпочали роботу з запуску генераторів для відновлення роботи критичної інфраструктури, в тому числі і котелень. У місті розгортають додаткові пункти незламності.
"Також, внаслідок падіння уламків і вибухових хвиль, пошкодження отримали два приватних будинки та бізнес-центр. Інформація щодо постраждалих поки не надходила", — розповів Кіпер.
Всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.
"Внаслідок ворожого обстрілу зупинено роботу трьох районних котелень міста", — наголосив Труханов.
Нагадаємо, близько 21:35 в Одесі лунали потужні вибухи. Людей попереджали про загрозу ударних безпілотників.
Також 3 березня окупанти завдали удару КАБом по с. Омельник Запорізької області. Ворог вбив 49-річного чоловіка.
Читайте Новини.LIVE!