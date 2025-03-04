Сколько домов повреждено ночным обстрелом Одессы

Поврежденный обстрелом дом. Фото: Новини.LIVE

От ночного обстрела Одессы в городе пострадали более 90 домов. Сейчас люди, чье имущество было повреждено атакой, обращаются в мэрию за материальной помощью.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Обстрел Одессы

Мощные взрывы прогремели вчера около 21:35. Город атаковали БпЛа из акватории Черного моря. Удар был нанесен по критической и гражданской инфраструктуре, пострадали также четыре человека, один из которых в тяжелом состоянии в реанимации.

Пересыпский район

В Пересыпском районе города пострадал 1 частный и 1 многоквартирный дом, в котором были значительно повреждены 2 квартиры. От жильцов этих помещений уже зафиксировано 2 обращения о помощи (у квартир 1 владелец).

Киевский район

В Киевском районе Одессы, по предварительным оценкам, от различной степени разрушений пострадали около 90 частных домов. По состоянию на 12:30 в городском совете зафиксировали уже 75 обращений граждан о материальной помощи.

Напомним, недавно мы писали о состоянии пострадавших после обстрела. А также о рассказах очевидцев прилетов по Одессе.