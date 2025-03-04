Состояние пострадавших после обстрела одессы

Последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE

Три человека пострадали от обстрела и были доставлены в одну из городских клинических больниц. За жизнь тяжелого пациента медики сейчас борются, однако его состояние уже удалось стабилизировать.

Об этом Новини.LIVE узнали от медиков.

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Состояние пострадавших

Женщина получила ссадины верхней и нижних конечностей, сейчас лечится амбулаторно. Один из доставленных мужчин в состоянии средней тяжести — у него травма от взрыва и повреждения мягких тканей. Пострадавшего перевели в нейрохирургическое отделение. Однако один из пациентов еще находится в тяжелом состоянии в реанимации. У человека многочисленные ушибы позвоночника и ребер, медики уверяют — жизненные функции одессита удалось стабилизировать.

"Все пострадавшие обследованы и им оказывается помощь в полном объеме. Люди не были на улице, они не игнорировали тревогу. Более того, один пациент находился в своем домашнем подвальном помещении, однако взрыв был слишком мощным",— говорит заместитель медицинского директора городской больницы Александр Тимуш.

Напомним, недавно мы писали об ударе по Херсонщине. А также о том, как одесситы пережили ночь на 4 марта.