Стан постраждалих після обстрілу одеси

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Троє людей постраждали від обстрілу та були доставлені до однієї з міських клінічних лікарень. За життя тяжкого пацієнту медики наразі боряться, проте його стан вже вдалося стабілізувати.

Про це Новини.LIVE дізналися від медиків.

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Стан постраждалих

Жінка отримала ссадини верхній та нижніх кінцівок, наразі лікується амбулаторно. Один з доставлених чоловіків у сатні середньої важкості — у нього вибухова травма та пошкодження м'яких тканин. Постраждалого перевели до нейрохірургіного відділення. Проте один із пацієнтів ще знаходиться у важкому стані в реанімації. В людини чисельні забої хребта і ребер, медики запевняють — життєві функції одесита вдалося стабілізувати.

"Усі постраждалі обстежені і їм надається допомога в повному обсязі. Люди не були на вулиці, вони не ігнорували тривогу. Більш того, один пацієнт знаходився у своєму домашньому підвальному приміщенні, проте вибух був надто потужним", — каже заступник медичного директора міської лікарні Олександр Тімуш.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про удар по Херсонщині. А також про те, як одесити пережили ніч на 4 березня.