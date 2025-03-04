Стан постраждалих після обстрілу одеси

Медики розповіли про стан постраждалих від обстрілу одеситів
Троє людей постраждали від обстрілу та були доставлені до однієї з міських клінічних лікарень. За життя тяжкого пацієнту медики наразі боряться, проте його стан вже вдалося стабілізувати.
Про це Новини.LIVE дізналися від медиків.
Стан постраждалих
Жінка отримала ссадини верхній та нижніх кінцівок, наразі лікується амбулаторно. Один з доставлених чоловіків у сатні середньої важкості — у нього вибухова травма та пошкодження м'яких тканин. Постраждалого перевели до нейрохірургіного відділення. Проте один із пацієнтів ще знаходиться у важкому стані в реанімації. В людини чисельні забої хребта і ребер, медики запевняють — життєві функції одесита вдалося стабілізувати.
"Усі постраждалі обстежені і їм надається допомога в повному обсязі. Люди не були на вулиці, вони не ігнорували тривогу. Більш того, один пацієнт знаходився у своєму домашньому підвальному приміщенні, проте вибух був надто потужним", — каже заступник медичного директора міської лікарні Олександр Тімуш.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про удар по Херсонщині. А також про те, як одесити пережили ніч на 4 березня.
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