Передача одесского порта РФ даже не обсуждалась

Одесский порт. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Офисе Президента опровергли информацию, которую распространяют в СМИ относительно фигурирования одесского порта в переговорах Трампа и РФ. Его передачу пока не обсуждали и в дальнейшем не планируют.

Об этом сообщают журналисты издания News.telegraf.

Читайте также:

Заявление Офиса Президента

По данным журналистов издания, Офис президента Украины не располагает информацией о том, что контроль над критически важным портом Одессы является частью переговорного процесса для окончания боевых действий. Кроме того, такой вопрос там даже бы не стали рассматривать.

"Мы такого не слышали и обсуждать это не собираемся", — передают журналисты слова анонимного информатора.

Предположение журналистов

Напомним, в статье The New York Times журналисты предполагают, что Дональд Трамп на переговорах может обсуждать передачу РФ некоторых территорий. В частности, в материале упоминается и Одесский порт, поскольку он является стратегически важным объектом.

"Помощники президента Украины Владимира Зеленского в прошлом месяце заявили, что они обеспокоены тем, что господин Трамп может удовлетворить другие желания господина Путина в отношении некоторых частей Украины, возможно, включая критически важный Одесский порт",— пишут журналисты The New York Times.

На статью отреагировали и в Одессе. Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что никакой передачи порта Одессы никому не будет. Он также добавил, что американские СМИ сейчас спекулируют темой Украины. Опровергли информацию и в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, недавно мы писали о том, что Сибига хочет гарантий безопасности для Украины. А также о том, что будет после прекращения огня.