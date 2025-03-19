Російський мазут на одеських пляжах – чи можна купатися

Робота на пляжах, що постраждали від розливу палива. Фото: vesti.az

В Одесі зафіксовано появу мазутних плям на узбережжі, причиною цього стали зміни погодних умов та течії в Чорному морі. Фахівці пояснюють, що забруднення має тимчасовий характер, проте улітку, коли температура води підвищиться, ситуація може погіршитися. Чи є загроза для курортного сезону та наскільки вона серйозна?

Про це журналісти Новини.LIVE поговорили з одеським екологом Владиславом Балінським.

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Викиди мазуту на пляжі

Про те, що мазут із затонулих російських танкерів ще в грудні дійде до Одещини, в екологів не було сумнівів. З перших днів екологічної катастрофи було зрозуміло — боротися із наслідками будемо ще довго. Всі ці місяці проблема не давалася взнаки, але як тільки піднявся шторм і трохи потеплішало, стали з'являтися перші згустки на пляжах Одеси.

"Я з самого початку сказав, що, скоріш за все, є всі ознаки, що мазут Чорноморською течією був закиданий і напроти Одеси теж, і західніше до кордону з Румунією. І тільки те, попаде він на берег безпосередньо чи ні, залежить від сили й напрямку вітру", — каже одеський еколог Владислав Балінський.

Еколог Владислав Балінський про викиди мазуту на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Зміна погодних умов у Одесі, зокрема вітер, спрямований у бік узбережжя, стали однією з причин появи мазутних плям. Під впливом вітру та хвиль нафтове забруднення переміщується, а його частини осідають на пісок, утворюючи чорні згустки. За словами експерта, поки що це забруднення має епізодичний характер, проте може повторюватися.

"Тобто це не буде постійна плівка. Вона буде то з'являтися, то її не буде. Чи можемо ми якось вплинути на цей процес? Ні, вже не можемо", — зазначив Владислав Балінський.

Люди біля моря. Фото: Новини.LIVE

Чисті пляжі

Масштаби забруднення можуть варіюватися. Пляжі, захищені від вітру та несприятливих погодних умов, постраждають менше. Однак це зовсім не означає, що наслідків там взагалі не буде — так чи інакше нафтова плівка та шматки мазуту будуть знаходити скрізь.

"Тобто, яка буде, скажімо, чистота, який масштаб, мені важко поки сказати. Ну сто відсотків, що це навіть співставно не буде з тим, що ми там у московитів спостерігали. Бо концентрація забруднення в сотні, якщо не в тисячі разів нижча", — каже експерт.

Набережна Одеси. Фото: Новини.LIVE

Наслідки влітку

Пікове загострення ситуації очікується у серпні, коли температура води досягне максимуму. Якщо на поверхні утвориться стійка плівка нафтопродуктів, можливий заморний процес — явище, що може серйозно вплинути на морську екосистему.

"Треба розуміти, що вся акваторія узбережжя української частини більш-менш вразлива, але саме Одеська затока максимально вразлива саме від таких впливів, бо вона перебуває під дуже серйозним антропогенним впливом", — зазначив Владислав Балінський.

Набережна Одеси. Фото: Новини.LIVE

Наразі немає критичної загрози для відпочивальників, однак у літні місяці ситуація може загостритися. І вже тоді буде питання — чи варто відкривати пляжі? Однак для ефективного реагування необхідні додаткові дослідження, які допоможуть визначити розташування основних відкладень мазуту та розробити заходи з його ліквідації.

Раніше ми писали, в Офісі президента спростували інформацію, яку розповсюджують у ЗМІ стосовно фігурування одеського порту у перемовинах Трампа та РФ. А також про те, що ворог вивів свої кораблі з Чорного моря — загроза для Одещини.