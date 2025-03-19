Последствия загрязнения российским мазутом - угроза для фауны Одессы

Одесский пляж. Фото: Новини.LIVE

Выбросы мазута на побережье Одессы создают серьезную экологическую проблему. В первую очередь страдают птицы и млекопитающие, проживающие как на пляжах, так и в воде. Специалисты отмечают: ликвидировать загрязнение нужно как можно скорее, ведь последствия для региона могут быть масштабными.

Об этом журналистам Новини.LIVE заявил одесский эколог Владислав Балинский.

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Мазут на побережье

Мазут, попавший на побережье, под воздействием солнца и повышенных температур усиленно плавится. Это вызывает вторичное загрязнение пляжей и создает дополнительные риски для окружающей среды. Чтобы уменьшить вред, необходимо максимально быстро убирать нефтепродукты, которые сегодня выбрасывает море.

"Надо это делать системно и наблюдать тоже системно, то есть исследовать побережье. Потому что тот мазут, который был выброшен уже непосредственно на песок, под воздействием солнечных лучей и более высокой температуры будет плавиться. Это будет уже вторичное загрязнение именно пляжной зоны", — говорит одесский эколог Владислав Балинский.

Одесский эколог Владислав Балинский о мазуте на побережье. Фото: Новини.LIVE

Влияние на местную фауну

Первыми от выбросов страдают птицы: их перья собирают на себя мазут очень быстро, и это приводит не только к отравлению, но и к потере перьевого покрова. Как следствие пернатые не смогут жить в условиях водной среды. Для морских млекопитающих угроза не меньше.

"Если мы говорим о крупных существах — это китообразные дельфины, которые тоже страдают, потому что они периодически всплывают на поверхность и через захваченный воздух в дыхальце могут попадать нефтепродукты, которые вызывают ожоги, отравления и прочее", — отметил эколог.

Одесский пляж. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, мазут образует пленку на водной поверхности, которая препятствует проникновению кислорода в воду. Это вызывает кислородное голодание морских организмов и может запустить заморный процесс.

"В толще воды появляются очень маленькие частицы, которые тоже опасны для фитобентоса и зообентоса. Это такие очень маленькие ракообразные или одноклеточные водоросли, которые в дальнейшем могут питаться этими частицами и тоже становиться ядовитыми или просто отмирать. А это первые, наиболее важные звенья пищевой цепи. Поэтому это будет влиять непосредственно на всю кормовую базу и на всех существ", — говорит эксперт.

Набережная Одессы. Фото: Новини.LIVE

По словам эколога, в Одесский регион попали самые тяжелые фракции мазута, тогда как легкие, вероятно, остались в Анапе. Поэтому даже в этом случае наш регион страдает больше российского.

Ранее мы писали, что курортный сезон под угрозой — одесские пляжи критически загрязнены. А также об экологической катастрофе в Одесской области.