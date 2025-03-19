Последствия загрязнения российским мазутом - угроза для фауны Одессы

Могут погибнуть все птицы — что принес с собой российский мазут
Выбросы мазута на побережье Одессы создают серьезную экологическую проблему. В первую очередь страдают птицы и млекопитающие, проживающие как на пляжах, так и в воде. Специалисты отмечают: ликвидировать загрязнение нужно как можно скорее, ведь последствия для региона могут быть масштабными.
Об этом журналистам Новини.LIVE заявил одесский эколог Владислав Балинский.
Мазут на побережье
Мазут, попавший на побережье, под воздействием солнца и повышенных температур усиленно плавится. Это вызывает вторичное загрязнение пляжей и создает дополнительные риски для окружающей среды. Чтобы уменьшить вред, необходимо максимально быстро убирать нефтепродукты, которые сегодня выбрасывает море.
"Надо это делать системно и наблюдать тоже системно, то есть исследовать побережье. Потому что тот мазут, который был выброшен уже непосредственно на песок, под воздействием солнечных лучей и более высокой температуры будет плавиться. Это будет уже вторичное загрязнение именно пляжной зоны", — говорит одесский эколог Владислав Балинский.
Влияние на местную фауну
Первыми от выбросов страдают птицы: их перья собирают на себя мазут очень быстро, и это приводит не только к отравлению, но и к потере перьевого покрова. Как следствие пернатые не смогут жить в условиях водной среды. Для морских млекопитающих угроза не меньше.
"Если мы говорим о крупных существах — это китообразные дельфины, которые тоже страдают, потому что они периодически всплывают на поверхность и через захваченный воздух в дыхальце могут попадать нефтепродукты, которые вызывают ожоги, отравления и прочее", — отметил эколог.
Кроме того, мазут образует пленку на водной поверхности, которая препятствует проникновению кислорода в воду. Это вызывает кислородное голодание морских организмов и может запустить заморный процесс.
"В толще воды появляются очень маленькие частицы, которые тоже опасны для фитобентоса и зообентоса. Это такие очень маленькие ракообразные или одноклеточные водоросли, которые в дальнейшем могут питаться этими частицами и тоже становиться ядовитыми или просто отмирать. А это первые, наиболее важные звенья пищевой цепи. Поэтому это будет влиять непосредственно на всю кормовую базу и на всех существ", — говорит эксперт.
По словам эколога, в Одесский регион попали самые тяжелые фракции мазута, тогда как легкие, вероятно, остались в Анапе. Поэтому даже в этом случае наш регион страдает больше российского.
Ранее мы писали, что курортный сезон под угрозой — одесские пляжи критически загрязнены. А также об экологической катастрофе в Одесской области.
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