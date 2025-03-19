Наслідки забруднення російським мазутом - загроза для фауни Одеси

Одеський пляж. Фото: Новини.LIVE

Викиди мазуту на узбережжі Одеси створюють серйозну екологічну проблему. В першу чергу страждають птахи та ссавці, що проживають як на пляжах, так і у воді. Фахівці наголошують — ліквідувати забруднення потрібно якомога швидше, адже наслідки для регіону можуть бути масштабними.

Про це журналістам Новини.LIVE заявив одеський еколог Владислав Балінський.

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Мазут на узбережжі

Мазут, що потрапив на узбережжя, під впливом сонця та підвищених температур посилено плавиться. Це спричиняє вторинне забруднення пляжів і створює додаткові ризики для довкілля. Щоб зменшити шкоду, необхідно максимально швидко прибирати нафтопродукти, які сьогодні викидає море.

"Треба це робити системно і спостерігати теж системно, тобто досліджувати узбережжя. Тому що той мазут, який був викинутий вже безпосередньо на пісок, під впливом сонячних променів та більш високої температури буде плавитися. Це буде вже вторинне забруднення саме пляжної зони", — каже одеський еколог Владислав Балінський.

Одеський еколог Владислав Балінський про мазут на узбережжі. Фото: Новини.LIVE

Вплив на місцеву фауну

Першими від викидів страждають птахи: їх пір'я збирає на себе мазут дуже швидко, і це призводить не лише до отруєння, а й до втрати перового покриву. Як наслідок пернаті не зможуть жити в умовах водного середовища. Для морських савців загроза не менша.

"Якщо ми кажемо про великих істот — це китоподібні дельфіни, які теж страждають, бо вони періодично спливають на поверхню і через захоплене повітря в дихальце можуть потрапляти нафтопродукти, які викликають опіки, отруєння тощо", — зазначив еколог.

Одеський пляж. Фото: Новини.LIVE

Крім того, мазут утворює плівку на водній поверхні, яка перешкоджає проникненню кисню у воду. Це спричиняє кисневе голодування морських організмів і може запустити заморний процес.

"В товщі води з'являються дуже маленькі частинки, які теж є небезпечними для фітобентосу та зообентосу. Це такі дуже маленькі ракоподібні або одноклітинні водорості, які надалі можуть харчуватися цими частинками й теж ставати отруйними чи просто відмирати. А це перші, найбільш важливі ланки харчового ланцюга. Тому це буде впливати безпосередньо на всю кормову базу і на всіх істот", — каже Владислав Балінський.

Набережна Одеси. Фото: Новини.LIVE

За словами еколога, в Одеський регіон потрапили найважчі фракції мазуту, тоді як легкі, ймовірно, залишилися в Анапі. Тому навіть у цьому випадку наш регіон страждає більше за російський.

Раніше ми писали, що курортний сезон під загрозою — одеські пляжі критично забруднені. А також про екологічну катастрофу на Одещині.