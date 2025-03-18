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Екологічна катастрофа на Одещині — у Маяках горять плавні

18 березня 2025 16:14
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Пожежі у Маяках Одеської області
Ліквідація пожежі. Фото ілюстративне: Головне управління ДСНС
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У Маяках Одеської області на величезній площі палають плавні. Через пожежу можуть загинути чимало червонокнижних тварин, які там живуть.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.

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На місце події вже вирушили автівки ДСНС із рятувальниками, аби ліквідувати загоряння. Площа пожежі приблизно 10 гектар. Відсутні шляхи під'їзду до осередків, тому пожежні авто разом з вогнеборцями чергують там, де полумя може перекинутись на житлові масиви.

Пожежі у Маяках

На відео, які ширяться соцмережами, можна побачити, як в Маяках на Одещині палають гектари очерету. У цій зоні присутня велика кількість червонокнижних тварин та рослин, тому пожежа загрожує регіону екологічною катастрофою. 

Що робити в разі виявлення пожежі

При виявленні пожежі:

  • обов’язково повідомте про пожежу за тел. "101";
  • незначний вогонь спробуйте загасити водою, ґрунтом, піском або щільною тканиною;
  • якщо вогонь великий — виходьте з лісу у напрямку проти вітру;
  • повідомляйте про пожежу людей, у разі необхідності допоможіть їм покинути ліс.

Нагадаємо, нещодавно и писали про затримання паліїв трави на Одещині. А також про займання в лісовому господарстві.

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