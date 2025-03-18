Пожары в Маяках Одесской области

Экологическая катастрофа на Одесчине — в Маяках горят плавни
В Маяках Одесской области на огромной площади горят плавни. Из-за пожара могут погибнуть немало краснокнижных животных, которые там живут.
Видео с пожарами распространяется по соцсетям.
Пожары в Маяках
На видео, которые распространяются по соцсетям, можно увидеть, как в Маяках в Одесской области горят тысячи гектаров камыша. В этой зоне присутствует большое количество краснокнижных животных и растений, поэтому пожар грозит региону экологической катастрофой. На место происшествия уже отправились машины ГСЧС со спасателями, чтобы ликвидировать возгорание.
Что делать при обнаружении пожара
При обнаружении пожара:
- обязательно сообщите о пожаре по тел. "101";
- незначительный огонь попробуйте потушить водой, грунтом, песком или плотной тканью;
- если огонь большой, выходите из леса в направлении против ветра;
- сообщайте о пожаре людей, в случае необходимости помогите им покинуть лес.
Напомним, недавно мы писали о задержании поджигателей травы в Одесской области. А также о возгорании в лесном хозяйстве.
Читайте Новини.LIVE!