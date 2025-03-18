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Экологическая катастрофа на Одесчине — в Маяках горят плавни

18 марта 2025 16:14
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Пожары в Маяках Одесской области
Ликвидация пожара. Фото иллюстративное: Главное управление ГСЧС
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Маяках Одесской области на огромной площади горят плавни. Из-за пожара могут погибнуть немало краснокнижных животных, которые там живут.

Видео с пожарами распространяется по соцсетям.

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На видео, которые распространяются по соцсетям, можно увидеть, как в Маяках в Одесской области горят тысячи гектаров камыша. В этой зоне присутствует большое количество краснокнижных животных и растений, поэтому пожар грозит региону экологической катастрофой. На место происшествия уже отправились машины ГСЧС со спасателями, чтобы ликвидировать возгорание.

Что делать при обнаружении пожара

При обнаружении пожара:

  • обязательно сообщите о пожаре по тел. "101";
  • незначительный огонь попробуйте потушить водой, грунтом, песком или плотной тканью;
  • если огонь большой, выходите из леса в направлении против ветра;
  • сообщайте о пожаре людей, в случае необходимости помогите им покинуть лес.

Напомним, недавно мы писали о задержании поджигателей травы в Одесской области. А также о возгорании в лесном хозяйстве.

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