Пожары в Маяках Одесской области

Ликвидация пожара. Фото иллюстративное: Главное управление ГСЧС

В Маяках Одесской области на огромной площади горят плавни. Из-за пожара могут погибнуть немало краснокнижных животных, которые там живут.

Видео с пожарами распространяется по соцсетям.

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На видео, которые распространяются по соцсетям, можно увидеть, как в Маяках в Одесской области горят тысячи гектаров камыша. В этой зоне присутствует большое количество краснокнижных животных и растений, поэтому пожар грозит региону экологической катастрофой. На место происшествия уже отправились машины ГСЧС со спасателями, чтобы ликвидировать возгорание.

Что делать при обнаружении пожара

При обнаружении пожара:

обязательно сообщите о пожаре по тел. "101";

незначительный огонь попробуйте потушить водой, грунтом, песком или плотной тканью;

если огонь большой, выходите из леса в направлении против ветра;

сообщайте о пожаре людей, в случае необходимости помогите им покинуть лес.

Напомним, недавно мы писали о задержании поджигателей травы в Одесской области. А также о возгорании в лесном хозяйстве.