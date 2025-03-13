На Одещині виявили паліїв та оштрафували

На Одещині за допомогою дрона затримали паліїв трави
На Одещині рятувальники знову виявили паліїв сухої рослинності. Двом чоловікам загрожує штраф від 3060 до 6120 гривень.
Про це повідомляє ДСНС Одещини.
Подробиці правопорушення
Підпалювачів виявили у Роздільнянському та Болградському районах. Зафіксувати те, як чоловіки спалювали сухостій поблизу лісосмуги вдалося за допомогою безпілотників. На них склали протоколи за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, їм загрожує від 3060 до 6120 гривень штрафу.
"Нагадуємо: спалювання сухостою не лише шкодить довкіллю, а й може призвести до масштабних пожеж, загибелі тварин та людських жертв!"— йдеться у повідомлення ДСНС.
Що робити при виявлені пожежі
При виявленні пожежі:
- обов’язково повідомте про пожежу за тел.: "101";
- незначний вогонь спробуйте загасити водою, ґрунтом, піском або щільною тканиною;
- якщо вогонь великий — виходьте з лісу у напрямку проти вітру;
- повідомляйте про пожежу людей, у разі необхідності допоможіть їм покинути ліс.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про штрафи водіям за порушення. А також про палія, якого притягнули до відповідальності на минулому тижні.
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