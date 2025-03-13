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На Одещині за допомогою дрона затримали паліїв трави

13 березня 2025 13:25
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
На Одещині виявили паліїв та оштрафували
Сухостій горить. Фото: ДСНС Одещини
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

На Одещині рятувальники знову виявили паліїв сухої рослинності. Двом чоловікам загрожує штраф від 3060 до 6120 гривень.

Про це повідомляє ДСНС Одещини.

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Автівка ДСНС. Фото: ДСНС Одещини

Подробиці правопорушення

Підпалювачів виявили у Роздільнянському та Болградському районах. Зафіксувати те, як чоловіки спалювали сухостій поблизу лісосмуги вдалося за допомогою безпілотників. На них склали протоколи за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, їм загрожує від 3060 до 6120 гривень штрафу.

"Нагадуємо: спалювання сухостою не лише шкодить довкіллю, а й може призвести до масштабних пожеж, загибелі тварин та людських жертв!"— йдеться у повідомлення ДСНС.

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Дрон, яким виявили порушників. Фото: ДСНС Одещини
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Правопорушники у полі. Фото: ДСНС Одещини
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Правопорушники у полі. Фото: ДСНС Одещини

Що робити при виявлені пожежі

При виявленні пожежі:

  • обов’язково повідомте про пожежу за тел.: "101";
  • незначний вогонь спробуйте загасити водою, ґрунтом, піском або щільною тканиною;
  • якщо вогонь великий — виходьте з лісу у напрямку проти вітру;
  • повідомляйте про пожежу людей, у разі необхідності допоможіть їм покинути ліс.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про штрафи водіям за порушення. А також про палія, якого притягнули до відповідальності на минулому тижні.

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