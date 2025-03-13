На Одещині виявили паліїв та оштрафували

Сухостій горить. Фото: ДСНС Одещини

На Одещині рятувальники знову виявили паліїв сухої рослинності. Двом чоловікам загрожує штраф від 3060 до 6120 гривень.

Про це повідомляє ДСНС Одещини.

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Автівка ДСНС. Фото: ДСНС Одещини

Подробиці правопорушення

Підпалювачів виявили у Роздільнянському та Болградському районах. Зафіксувати те, як чоловіки спалювали сухостій поблизу лісосмуги вдалося за допомогою безпілотників. На них склали протоколи за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, їм загрожує від 3060 до 6120 гривень штрафу.

"Нагадуємо: спалювання сухостою не лише шкодить довкіллю, а й може призвести до масштабних пожеж, загибелі тварин та людських жертв!"— йдеться у повідомлення ДСНС.

Дрон, яким виявили порушників. Фото: ДСНС Одещини

Правопорушники у полі. Фото: ДСНС Одещини

Правопорушники у полі. Фото: ДСНС Одещини

Що робити при виявлені пожежі

При виявленні пожежі:

обов’язково повідомте про пожежу за тел.: "101";

незначний вогонь спробуйте загасити водою, ґрунтом, піском або щільною тканиною;

якщо вогонь великий — виходьте з лісу у напрямку проти вітру;

повідомляйте про пожежу людей, у разі необхідності допоможіть їм покинути ліс.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про штрафи водіям за порушення. А також про палія, якого притягнули до відповідальності на минулому тижні.