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На Одещині вдруге за тиждень виявили палія за допомогою БПЛА

8 березня 2025 17:47
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
На Одещині вдруге за тиждень дрон викрив палія сухостою
Горить трава на Одещині. Фото: ДСНС
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На Одещині рятувальники знову за допомогою дронів зафіксували підпал сухостою. Порушника затримали в області біля лісосмуги. Чоловіка оштрафували, а рятувальники вкотре нагадали про відповідальність за такі дії.

Про це у суботу, 8 березня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області

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Допис рятувальників. Фото: скриншот

Палив траву біля лісу

Рятувальники Одещини продовжують боротися з підпалами сухої рослинності за допомогою безпілотників. Цього разу порушника виявили під час повітряного моніторингу в Роздільнянському районі, де він розпалював вогонь поблизу лісосмуги.

На Одещині вдруге за тиждень виявили палія за допомогою БПЛА - фото 2
Рятувальник керує дроном. Фото: ДСНС
На Одещині вдруге за тиждень виявили палія за допомогою БПЛА - фото 3
Фото лісосмуги, де палили траву. Фото: ДСНС

Яке покарання за підпал сухої трави

Завдяки оперативному реагуванню рятувальників палія притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 77 КУпАП. Йому доведеться сплатити штраф у розмірі 1530 гривень.

На Одещині вдруге за тиждень виявили палія за допомогою БПЛА - фото 4
Правоохоронці складають протокол на палія трави. Фото: ДСНС

Це вже другий випадок за кілька днів, коли дрони допомагають викрити підпалювачів сухостою. Надзвичайники закликають громадян бути відповідальними та нагадують, що спалювання трави може призвести до масштабних пожеж і суворо карається законом.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські розслідують загибель підлітка, якого знайшли мертвим із вогнепальним пораненням. Також ми писали, що на території природного парку "Тузловські лимани" затримали браконьєра, який встиг завдати державі величезних збитків

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