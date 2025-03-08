На Одещині вдруге за тиждень дрон викрив палія сухостою

Горить трава на Одещині. Фото: ДСНС

На Одещині рятувальники знову за допомогою дронів зафіксували підпал сухостою. Порушника затримали в області біля лісосмуги. Чоловіка оштрафували, а рятувальники вкотре нагадали про відповідальність за такі дії.

Про це у суботу, 8 березня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Допис рятувальників. Фото: скриншот

Палив траву біля лісу

Рятувальники Одещини продовжують боротися з підпалами сухої рослинності за допомогою безпілотників. Цього разу порушника виявили під час повітряного моніторингу в Роздільнянському районі, де він розпалював вогонь поблизу лісосмуги.

Рятувальник керує дроном. Фото: ДСНС

Фото лісосмуги, де палили траву. Фото: ДСНС

Яке покарання за підпал сухої трави

Завдяки оперативному реагуванню рятувальників палія притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 77 КУпАП. Йому доведеться сплатити штраф у розмірі 1530 гривень.

Правоохоронці складають протокол на палія трави. Фото: ДСНС

Це вже другий випадок за кілька днів, коли дрони допомагають викрити підпалювачів сухостою. Надзвичайники закликають громадян бути відповідальними та нагадують, що спалювання трави може призвести до масштабних пожеж і суворо карається законом.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські розслідують загибель підлітка, якого знайшли мертвим із вогнепальним пораненням. Також ми писали, що на території природного парку "Тузловські лимани" затримали браконьєра, який встиг завдати державі величезних збитків.