Незаконний вилов риби в "Тузловських лиманах" — 4 млн грн збитків

Наловив риби на мільйони — на Одещині затримали браконьєра
На території природного парку "Тузловські лимани" затримали браконьєра, який встиг завдати державі величезних збитків. Його незаконний улов оцінюється у чотири мільйони гривень.
Про це у суботу, 8 березня, повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Наловив риби на 4 млн грн
За їхньою інформацією, чоловіка затримали у ніч на 7 березня на озері Джаншейському, що поблизу села Лиман у Білгород-Дністровському районі Одеської області. Без відповідного дозволу порушник встиг виловити 212 сазанів, 5 судаків та 15 окунів, використовуючи 13 сіток. За такі дії на нього складено адміністративний протокол за ст. 91 КУпАП.
За попередніми підрахунками, завдані збитки державі перевищують 4 мільйони гривень. Виловлену рибу та заборонені знаряддя лову вилучено працівниками поліції.
Екоінспектори закликають громадян дотримуватися природоохоронного законодавства та повідомляти про подібні порушення, адже незаконний вилов риби призводить до катастрофічного зменшення популяції водних біоресурсів та завдає непоправної шкоди екосистемі.
Нагадаємо, в Ізмаїльському районі на озері Катлабух затримали п'ятьох чоловіків за незаконний вилов риби. Також ми писали, що на Одещині виявили порушника, який незаконно виловив понад 200 рибин.
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