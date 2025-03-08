Незаконний вилов риби в "Тузловських лиманах" — 4 млн грн збитків

Затримання браконьєра на Одещині. Фото: Державна екологічна служба Південно-Західного округу

На території природного парку "Тузловські лимани" затримали браконьєра, який встиг завдати державі величезних збитків. Його незаконний улов оцінюється у чотири мільйони гривень.

Про це у суботу, 8 березня, повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

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Наловив риби на 4 млн грн

За їхньою інформацією, чоловіка затримали у ніч на 7 березня на озері Джаншейському, що поблизу села Лиман у Білгород-Дністровському районі Одеської області. Без відповідного дозволу порушник встиг виловити 212 сазанів, 5 судаків та 15 окунів, використовуючи 13 сіток. За такі дії на нього складено адміністративний протокол за ст. 91 КУпАП.

Сітки для вилову риби. Фото: Державна екологічна служба Південно-Західного округу

За попередніми підрахунками, завдані збитки державі перевищують 4 мільйони гривень. Виловлену рибу та заборонені знаряддя лову вилучено працівниками поліції.

Виловлена риба. Фото: Державна екологічна служба Південно-Західного округу

Екоінспектори закликають громадян дотримуватися природоохоронного законодавства та повідомляти про подібні порушення, адже незаконний вилов риби призводить до катастрофічного зменшення популяції водних біоресурсів та завдає непоправної шкоди екосистемі.

Нагадаємо, в Ізмаїльському районі на озері Катлабух затримали п'ятьох чоловіків за незаконний вилов риби. Також ми писали, що на Одещині виявили порушника, який незаконно виловив понад 200 рибин.