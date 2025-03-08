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Наловил рыбы на миллионы — на Одесчине задержали браконьера

8 марта 2025 13:42
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Незаконный вылов рыбы в "Тузловских лиманах" - 4 млн грн убытков
Задержание браконьера в Одесской области. Фото: Государственная экологическая служба Юго-Западного округа
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На территории природного парка "Тузловские лиманы" задержали браконьера, который успел нанести государству огромный ущерб. Его незаконный улов оценивается в четыре миллиона гривен.

Об этом в субботу, 8 марта, сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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Лодка, на которой мужчина осуществлял вылов рыбы. Фото: Государственная экологическая служба Юго-Западного округа

Наловил рыбы на 4 млн грн

По их информации, мужчину задержали в ночь на 7 марта на озере Джаншейском, что вблизи села Лиман в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Без соответствующего разрешения нарушитель успел выловить 212 сазанов, 5 судаков и 15 окуней, используя 13 сетей. За такие действия на него составлен административный протокол по ст. 91 КУоАП.

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Сетки для вылова рыбы. Фото: Государственная экологическая служба Юго-Западного округа

По предварительным подсчетам, нанесенный ущерб государству превышает 4 миллиона гривен. Выловленную рыбу и запрещенные орудия лова изъяты работниками полиции.

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Выловленная рыба. Фото: Государственная экологическая служба Юго-Западного округа

Экоинспекторы призывают граждан соблюдать природоохранное законодательство и сообщать о подобных нарушениях, ведь незаконный вылов рыбы приводит к катастрофическому уменьшению популяции водных биоресурсов и наносит непоправимый вред экосистеме.

Напомним, в Измаильском районе на озере Катлабух задержали пятерых мужчин за незаконный вылов рыбы. Также мы писали, что в Одесской области обнаружили нарушителя, который незаконно выловил более 200 рыб.

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