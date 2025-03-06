На Одещині наловили риби на 2 мільйони

Вилучна риба. Фото: Держприкордонслужба України

В Ізмаїльському районі на озері Катлабух затримали п'ятьох чоловіків за незаконний вилов риби. Загальна сума вилучених біоресурсів становила понад 2 мліьйони гривень.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

П’ятьох браконьєрів затримали вчора прикордонники на озері Катлабух. Прикордонники, за допомогою дрону, виявили чоловіків, які на трьох моторних човнах здійснювали незаконний вилов риби. До свого діяння вони долучили 16-річного хлопця. За допомогою заборонених знарядь — ліскової сітки та ятерів, вони встигли спіймати майже 450 раків та понад 200 рибин різних порід — білий амур, товстолоб, сазан, щука, карась, лящ, плотва. Загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 2 мільйони гривень.

Вилучна риба. Фото: Держприкордонслужба України

Яке покарання загрожує

Згідно зі статтею 249 ККУ (Незаконне зайняття рибним промислом), чоловікам загрожує по 425 гривень штрафу за кожну виловлену рибу. Крім того, усі знаряддя лову — 100 ятерів, 13 сіток та 3 лодки були вилучені до рішення суду.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіків, які вимагали в людей гроші під виглядом ТЦК. А також про знущання над 13-річною дівчинкою.