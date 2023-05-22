На юге Одесщины спасают озера от обмеления

Запуск водопропускного сооружения. Фото: Измаильский РВА

В Измаильском районе запустили в работу водопропускное сооружение "трубчатый переход". Его задача — оздоровить экосистемы озер Катлабух-Лунг-Сафьяны и Старонекрасовских плавней.

Об этом сообщает глава Измаильской районной военной администрации Родион Абашев.

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Трубчатый переход запустили возле с. Богатое Сафьяновской громады. Заказчиком работ выступило Rewilding Ukraine при поддержке программы "Ландшафты под угрозой".

"Rewilding Ukraine является частью Rewilding Europe, независимой организации, цель которой сделать Европу континентом, где будет больше места для дикой природы, диких животных и природных процессов", — написал Родион Абашев.

Все работы по устройству выполняет Измаильское управление водного хозяйства.

Отметим, что на юге Одесской области открыли канал для наполнения водой нескольких озер. В частности, Лунг и Сафьян, а также улучшит водообмен озера Катлабух с Дунаем.

Напомним, на некоторых участках реки Днестр из-за отсутствия весеннего паводка началось обезвоживание. Это отрицательно сказывается на процессе нереста рыб.