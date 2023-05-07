На р.Дністер почалося зневоднення

Плавні Нижнього Дністра. Фото:Нижньодністровський національний природний парк

На деяких ділянках річки Дністер через відсутність весняного паводка почалося зневоднення. Це негативно впливає на процес нересту риб.

Про це повідомляє Нижньодністровський національний природний парк.

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Нормальний екологічний стан дельти р.Дністер безпосередньо залежить від проходження весняного екологічного паводка, який здійснюється Дністровською ГЕС у Чернівецькій області та меншою мірою, Дубоссарською ГЕС у Молдові.

Під час спостережень за перебігом паводка у пониззі р.Дністер науковці парку з’ясували, що у квітні відбулось часткове підтоплення прилиманних плавнів та межиріччя Дністра —Турунчука. Одночасно розпочався нерест фітофільних видів риб у плавнях межиріччя.

Втім, наприкінці квітня відбувся різкий спад води до 5 см у місцях нересту, що одразу погіршило умови його перебігу.

"На початку травня рівні води трохи підвищилися у плавнях і процес нересту продовжився. Але такі життєво важливі ділянки національного парку, як заплавні луки у районі 47-53 км траси Одеса-Рені зовсім не підтоплювалися. Хоча скиди води проходили в обсягах від 700 куб.м/сек до 900 куб. м/сек та це відбувалося дуже недовго", — йдеться у повідомленні.

Що очікує плавні Нижнього Дністра

Науковці парку зазначають, що плавні Нижнього Дністра занадто висушені тривалим зневодненням у результаті зарегулювання річкового стоку Дністровською ГЕС. А тому, щоб забезпечити їх відтворення у весняний період необхідно, щоб достатні обсяги води могли довше затримуватися у плавнях і забезпечувати обводнення луків.

Нагадаємо, на півдні Одеської області відкрили канал для наповнення водою кількох озер. Зокрема, Лунг та Саф’ян, а також це покращить водообмін озера Катлабух з Дунаєм.