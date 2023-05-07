Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Дністрі почалося зневоднення: у чому причина arrow

На Дністрі почалося зневоднення: у чому причина

7 травня 2023 13:00
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На р.Дністер почалося зневоднення
Плавні Нижнього Дністра. Фото:Нижньодністровський національний природний парк
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

На деяких ділянках річки Дністер через відсутність весняного паводка почалося зневоднення. Це негативно впливає на процес нересту риб.

Про це повідомляє Нижньодністровський національний природний парк.

Читайте також:

Наповнення річки Дністер водою

Нормальний екологічний стан дельти р.Дністер безпосередньо залежить від проходження весняного екологічного паводка, який здійснюється Дністровською ГЕС у Чернівецькій області та меншою мірою, Дубоссарською ГЕС у  Молдові.

Під час спостережень за перебігом паводка у пониззі р.Дністер науковці парку з’ясували, що у квітні відбулось часткове підтоплення прилиманних плавнів та межиріччя Дністра —Турунчука. Одночасно розпочався нерест фітофільних видів риб у плавнях межиріччя.

Втім, наприкінці квітня відбувся  різкий спад води до 5 см  у місцях нересту, що одразу погіршило умови його перебігу.

"На початку травня рівні води трохи підвищилися  у плавнях і процес нересту продовжився. Але такі життєво важливі ділянки національного парку, як заплавні луки у  районі 47-53 км траси Одеса-Рені  зовсім не підтоплювалися.  Хоча скиди води проходили в обсягах від 700 куб.м/сек до 900 куб. м/сек  та це відбувалося дуже недовго", — йдеться у повідомленні.

Що очікує плавні Нижнього Дністра

Науковці парку зазначають, що плавні Нижнього Дністра занадто висушені   тривалим зневодненням у результаті зарегулювання річкового стоку  Дністровською ГЕС. А тому, щоб забезпечити їх відтворення  у весняний період необхідно, щоб достатні обсяги води могли довше затримуватися  у плавнях і забезпечувати обводнення луків.

Нагадаємо, на півдні Одеської області відкрили канал для наповнення водою кількох озер. Зокрема, Лунг та Саф’ян, а також це покращить водообмін озера Катлабух з Дунаєм. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB