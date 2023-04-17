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На річках Дністер та Турунчук можуть дозволити вихід на човнах: коли ухвалять рішення

17 квітня 2023 17:17
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
По річках Дністер і Турунчук можуть дозволити курсування маломірних плавзасобів
Нарада щодо виходу маломірних суден. Фото: Одеська районна державна адміністрація
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Рекреаційно-туристична діяльність Біляївської, Маяківської та Яськівської громад потребує активізації маломірних плавзасобів по річках Дністер і Турунчук. Тож вирішено розробити проєкти таких маршрутів з урахуванням безпекових норм.

Про це повідомляє Одеська районна державна адміністрація.

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У зв’язку з тим, що починаючи з квітня 2022 року, в умовах воєнного стану, діють обмеження, які унеможливили переміщення човнів на більшій частині річок, діяльність туристичних підприємств зупинилася. 

"Для ефективної роботи підприємств, які обслуговують гостей Біляївської, Маяківської та Яськівської громад і тим самим, забезпечують наповнення бюджету, необхідно розробити проєкти, які дозволять рух маломірних плавзасобів по річках Дністер і Турунчук",— йдеться у повідомленні.

Вже найближчим часом фахівці  разом із головами громад розроблять відповідний проєкт рекреаційно-туристичних маршрутів. Після чого його повинні узгодити та затвердити з військовим командуванням та прикордонною службою.

Якщо відповідь буде позитивною, то рух маломірних плавзасобів по річках Дністер і Турунчук відновлять.

Нагадаємо, прикордонники Ізмаїльського загону затримали неподалік міста Вилкове човен з трьома громадянами Румунії. Чоловіки займались незаконним виловом риби в українській частині річки Дунай.

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