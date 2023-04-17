Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow На реках Днестр и Турунчук могут разрешить выход на лодках: когда примут решение arrow

На реках Днестр и Турунчук могут разрешить выход на лодках: когда примут решение

17 апреля 2023 17:17
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
По рекам Днестр и Турунчук могут разрешить курсирование маломерных плавсредств.
Совещание по выходу маломерных судов. Фото: Одесская районная государственная администрация
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Рекреационно-туристическая деятельность Беляевской, Маякской и Яссковской общин требует активизации маломерных плавсредств по рекам Днестр и Турунчук. Поэтому решено разработать проекты таких маршрутов с учетом норм безопасности.

Об этом сообщает Одесская райгосадминистрация.

Читайте также:

В связи с тем, что начиная с апреля 2022 года, в условиях военного положения, действуют ограничения, которые сделали невозможным перемещение лодок на большей части рек, деятельность туристических предприятий остановилась.

"Для эффективной работы предприятий, обслуживающих гостей Беляевской, Маякской и Яссковской общин и тем самым, обеспечивающих наполнение бюджета, необходимо разработать проекты, которые позволят движение маломерных плавсредств по рекам Днестр и Турунчук", — говорится в сообщении.

Уже в ближайшее время специалисты вместе с главами общин разработают соответствующий проект рекреационно-туристических маршрутов. После этого его должны согласовать и утвердить с военным командованием и пограничной службой.

Если ответ будет положительным, то движение маломерных плавсредств по рекам Днестр и Турунчук возобновят.

Напомним, пограничники Измаильского отряда задержали недалеко от города Вилково лодку с тремя гражданами Румынии. Мужчины занимались незаконным отловом рыбы в украинской части реки Дунай.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB