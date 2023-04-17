По рекам Днестр и Турунчук могут разрешить курсирование маломерных плавсредств.

Совещание по выходу маломерных судов. Фото: Одесская районная государственная администрация

Рекреационно-туристическая деятельность Беляевской, Маякской и Яссковской общин требует активизации маломерных плавсредств по рекам Днестр и Турунчук. Поэтому решено разработать проекты таких маршрутов с учетом норм безопасности.

Об этом сообщает Одесская райгосадминистрация.

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В связи с тем, что начиная с апреля 2022 года, в условиях военного положения, действуют ограничения, которые сделали невозможным перемещение лодок на большей части рек, деятельность туристических предприятий остановилась.

"Для эффективной работы предприятий, обслуживающих гостей Беляевской, Маякской и Яссковской общин и тем самым, обеспечивающих наполнение бюджета, необходимо разработать проекты, которые позволят движение маломерных плавсредств по рекам Днестр и Турунчук", — говорится в сообщении.

Уже в ближайшее время специалисты вместе с главами общин разработают соответствующий проект рекреационно-туристических маршрутов. После этого его должны согласовать и утвердить с военным командованием и пограничной службой.

Если ответ будет положительным, то движение маломерных плавсредств по рекам Днестр и Турунчук возобновят.

Напомним, пограничники Измаильского отряда задержали недалеко от города Вилково лодку с тремя гражданами Румынии. Мужчины занимались незаконным отловом рыбы в украинской части реки Дунай.