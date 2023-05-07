На р.Днестр началось обезвоживание

На Днестре началось обезвоживание: в чем причина
На некоторых участках реки Днестр из-за отсутствия весеннего паводка началось обезвоживание. Это отрицательно сказывается на процессе нереста рыб.
Об этом сообщает Нижнеднестровский национальный природный парк.
Наполнение р.Днестр водой
Нормальное экологическое состояние дельты р. Днестр напрямую зависит от прохождения весеннего экологического паводка, осуществляемого Днестровской ГЭС в Черновицкой области и в меньшей степени, Дубоссарской ГЭС в Молдове.
Во время наблюдений за ходом паводка в низовьях Днестр научные работники парка выяснили, что в апреле произошло частичное подтопление прилиманных плавней и междуречья Днестра-Турунчука. Одновременно начался нерест фитофильных видов рыб в плавнях междуречья.
В конце апреля произошел резкий спад воды до 5 см в местах нереста, что сразу ухудшило условия его течения.
"В начале мая уровень воды немного повысились в плавнях и процесс нереста продолжился. Но такие жизненно важные участки национального парка, как пойменные луга в районе 47-53 км, трассы Одесса-Рени совсем не подтапливались. Хотя сбросы воды проводились в объемах от 700 куб. м/сек до 900 куб.м/сек и это происходило очень недолго",— говорится в сообщении.
Что ожидает плавни Нижнего Днестра
Ученые парка отмечают, что плавни Нижнего Днестра слишком высушены длительным обезвоживанием в результате зарегулирования речного стока по Днестровской ГЭС. А потому, чтобы обеспечить их воспроизводство в весенний период, необходимо, чтобы достаточные объемы воды могли дольше задерживаться в плавнях и обеспечивать обводнение лугов.
Напомним, на юге Одесской области был открыт канал для наполнения водой нескольких озер. В частности, Лунг и Сафьян, а также улучшит водообмен озера Катлабух с Дунаем.