На р.Днестр началось обезвоживание

Плавни Нижнего Днестра. Фото: Нижнеднестровский национальный природный парк

На некоторых участках реки Днестр из-за отсутствия весеннего паводка началось обезвоживание. Это отрицательно сказывается на процессе нереста рыб.

Об этом сообщает Нижнеднестровский национальный природный парк.

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Наполнение р.Днестр водой

Нормальное экологическое состояние дельты р. Днестр напрямую зависит от прохождения весеннего экологического паводка, осуществляемого Днестровской ГЭС в Черновицкой области и в меньшей степени, Дубоссарской ГЭС в Молдове.

Во время наблюдений за ходом паводка в низовьях Днестр научные работники парка выяснили, что в апреле произошло частичное подтопление прилиманных плавней и междуречья Днестра-Турунчука. Одновременно начался нерест фитофильных видов рыб в плавнях междуречья.

В конце апреля произошел резкий спад воды до 5 см в местах нереста, что сразу ухудшило условия его течения.

"В начале мая уровень воды немного повысились в плавнях и процесс нереста продолжился. Но такие жизненно важные участки национального парка, как пойменные луга в районе 47-53 км, трассы Одесса-Рени совсем не подтапливались. Хотя сбросы воды проводились в объемах от 700 куб. м/сек до 900 куб.м/сек и это происходило очень недолго",— говорится в сообщении.

Что ожидает плавни Нижнего Днестра

Ученые парка отмечают, что плавни Нижнего Днестра слишком высушены длительным обезвоживанием в результате зарегулирования речного стока по Днестровской ГЭС. А потому, чтобы обеспечить их воспроизводство в весенний период, необходимо, чтобы достаточные объемы воды могли дольше задерживаться в плавнях и обеспечивать обводнение лугов.

Напомним, на юге Одесской области был открыт канал для наполнения водой нескольких озер. В частности, Лунг и Сафьян, а также улучшит водообмен озера Катлабух с Дунаем.