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На півдні Одещини рятують озера від обміління

22 травня 2023 14:00
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Беженар Тетяна
журналіст
На півдні Одещини рятують озера від обміління
Запуск водопропускної споруди. Фото: Ізмаїльська РВА
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Беженар Тетяна
журналіст

В Ізмаїльському районі запустили в роботу водопропускну споруду "трубчастий перехід". Його завдання — оздоровити екосистеми озер Катлабух-Лунг-Саф’яни та Старонекрасівських плавнів.

Про це повідомляє голова Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіон Абашев.

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Трубчастий перехід запустили біля с.Багате Сафʼянівської громади. Замовником робіт виступило Rewilding Ukraine за підтримки програми "Ландшафти під загрозою". 

"Rewilding Ukraine є частиною Rewilding Europe, незалежної організації, мета якої зробити Європу континентом, де буде більше місця для дикої природи, диких тварин та природних процесів",— написав Родіон Абашев.

Усі роботи з облаштування виконує Ізмаїльське управління водного господарства.

Зазначимо, на півдні Одеської області відкрили канал для наповнення водою кількох озер. Зокрема, Лунг та Саф’ян, а також це покращить водообмін озера Катлабух з Дунаєм. 

Нагадаємо, на деяких ділянках річки Дністер через відсутність весняного паводка почалося зневоднення. Це негативно впливає на процес нересту риб.

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