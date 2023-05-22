На півдні Одещини рятують озера від обміління
В Ізмаїльському районі запустили в роботу водопропускну споруду "трубчастий перехід". Його завдання — оздоровити екосистеми озер Катлабух-Лунг-Саф’яни та Старонекрасівських плавнів.
Про це повідомляє голова Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіон Абашев.
Трубчастий перехід запустили біля с.Багате Сафʼянівської громади. Замовником робіт виступило Rewilding Ukraine за підтримки програми "Ландшафти під загрозою".
"Rewilding Ukraine є частиною Rewilding Europe, незалежної організації, мета якої зробити Європу континентом, де буде більше місця для дикої природи, диких тварин та природних процесів",— написав Родіон Абашев.
Усі роботи з облаштування виконує Ізмаїльське управління водного господарства.
Зазначимо, на півдні Одеської області відкрили канал для наповнення водою кількох озер. Зокрема, Лунг та Саф’ян, а також це покращить водообмін озера Катлабух з Дунаєм.
Нагадаємо, на деяких ділянках річки Дністер через відсутність весняного паводка почалося зневоднення. Це негативно впливає на процес нересту риб.