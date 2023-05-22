На півдні Одещини рятують озера від обміління

Запуск водопропускної споруди. Фото: Ізмаїльська РВА

В Ізмаїльському районі запустили в роботу водопропускну споруду "трубчастий перехід". Його завдання — оздоровити екосистеми озер Катлабух-Лунг-Саф’яни та Старонекрасівських плавнів.

Про це повідомляє голова Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіон Абашев.

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Трубчастий перехід запустили біля с.Багате Сафʼянівської громади. Замовником робіт виступило Rewilding Ukraine за підтримки програми "Ландшафти під загрозою".

"Rewilding Ukraine є частиною Rewilding Europe, незалежної організації, мета якої зробити Європу континентом, де буде більше місця для дикої природи, диких тварин та природних процесів",— написав Родіон Абашев.

Усі роботи з облаштування виконує Ізмаїльське управління водного господарства.

Зазначимо, на півдні Одеської області відкрили канал для наповнення водою кількох озер. Зокрема, Лунг та Саф’ян, а також це покращить водообмін озера Катлабух з Дунаєм.

Нагадаємо, на деяких ділянках річки Дністер через відсутність весняного паводка почалося зневоднення. Це негативно впливає на процес нересту риб.