В Одесской области наловили рыбы на 2 миллиона

Изъятая рыба. Фото: Госпогранслужба Украины

В Измаильском районе на озере Катлабух задержали пятерых мужчин за незаконный вылов рыбы. Общая сумма изъятых биоресурсов составила более 2 миллионов гривен.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

Пятерых браконьеров задержали вчера пограничники на озере Катлабух. Пограничники, с помощью дрона, обнаружили мужчин, которые на трех моторных лодках осуществляли незаконный вылов рыбы. К своему деянию они привлекли 16-летнего парня. С помощью запрещенных орудий — лесковой сетки и ятеров, они успели поймать почти 450 раков и более 200 рыбин различных пород — белый амур, толстолоб, сазан, щука, карась, лещ, плотва. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 2 миллионов гривен.

Изъятая рыба. Фото: Госпогранслужба Украины

Какое наказание грозит

Согласно статье 249 УКУ (Незаконное занятие рыбным промыслом), мужчинам грозит по 425 гривен штрафа за каждую выловленную рыбу. Кроме того, все орудия лова — 100 ятеров, 13 сетей и 3 лодки были изъяты до решения суда.

Напомним, недавно мы писали о мужчинах, которые требовали у людей деньги под видом ТЦК. А также об издевательствах над 13-летней девочкой.