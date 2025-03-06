В Одесской области наловили рыбы на 2 миллиона

Наловили рыбы на 2 миллиона — на Одесчине задержали браконьеров
В Измаильском районе на озере Катлабух задержали пятерых мужчин за незаконный вылов рыбы. Общая сумма изъятых биоресурсов составила более 2 миллионов гривен.
Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Подробности дела
Пятерых браконьеров задержали вчера пограничники на озере Катлабух. Пограничники, с помощью дрона, обнаружили мужчин, которые на трех моторных лодках осуществляли незаконный вылов рыбы. К своему деянию они привлекли 16-летнего парня. С помощью запрещенных орудий — лесковой сетки и ятеров, они успели поймать почти 450 раков и более 200 рыбин различных пород — белый амур, толстолоб, сазан, щука, карась, лещ, плотва. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 2 миллионов гривен.
Какое наказание грозит
Согласно статье 249 УКУ (Незаконное занятие рыбным промыслом), мужчинам грозит по 425 гривен штрафа за каждую выловленную рыбу. Кроме того, все орудия лова — 100 ятеров, 13 сетей и 3 лодки были изъяты до решения суда.
Напомним, недавно мы писали о мужчинах, которые требовали у людей деньги под видом ТЦК. А также об издевательствах над 13-летней девочкой.
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