Приговор жителю Одесской области, который изнасиловал 13-летнюю девочку

Подсудимый в кабинете. Фото: Одесская областная прокуратура

Мужчину, который изнасиловал 13-летнюю девочку в Измаильском районе, приговорили к 13 годам заключения. Однако на суде преступник свою вину не признал.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

Прокуроры в суде доказали, что в мае прошлого года 55-летний злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался доверчивостью 12-летней девочки, завел ее в лесные насаждения вблизи Килии и изнасиловал. Показания ребенка, полученные в ходе расследования с участием психолога, положены в основу обвинительного приговора. С целью недопущения повторной травматизации ребенка в суд девочка не вызывалась.

Приговор суда

Сведения в отношении осужденного внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних лиц. Согласно ч. 4 ст. 152 Уголовного Кодекса Украины (изнасилование), он получит 13 лет заключения.

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