Дети в невыносимых условиях в лицее на Николаевщине

Ребенок плачет. Фото иллюстративное: Depositphotos

В Антоновском лицее искусств на Николаевщине больных детей держат в невыносимых условиях. Мальчикам и девочкам не хватает одежды, а врача в учреждении вообще нет.

Об этом сообщает правозащитница Инна Мирошниченко.

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Не хватает одежды

По словам правозащитников, одежду, в которой ходят больные дети меняют в лучшем случае раз в 5 дней. К тому же у всех 169 учеников заведения общее нижнее белье и носки, поскольку им не выдают вещи, которые поступают в качестве гуманитарной помощи.

Носки детей. Фото: Инна Мирошниченко

Нет врача в лицее

Кроме того, в заведении нет врача. Поэтому местная медсестра выдает им препараты без назначения. А четырех детишек, больных чесоткой, просто изолировали, позволив взять с собой по одной игрушке. Также во время тревог их даже не отводят в укрытие, чтобы они не заразили других. А еще недавно на территорию лицея эвакуировался центр социально-психологической реабилитации. Его воспитанников вообще в убежища не пускают, добавляют правозащитники.

Дети во время тревоги. Фото: Инна Мирошниченко

Напомним, недавно мы писали о росте заболеваемости гриппом среди детей. А также о школах супергероев от Лихтенштейна.