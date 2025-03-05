Грип та ГРВІ стрімко розповсюджуються на Одещині

Хвора дитина. Фото ілюстративне: health.24tv.ua

За даними моніторингу, в Одеській області стрімко зростає захворюваність на грип та ГРВІ, особливо серед дітей. Інтенсивний показник перевищив епідемічний поріг на 32,3%.

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

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Зростання захворюваності

На 100 тисяч населення показник захворюваності склав 703,5 людей, у той час як допустимий поріг — 532,05. Крім того, лише минулого тижня в Одеській області захворіло 16 464 особи. Загальний зріст розповсюдження — 11,3% (серед дітей — на 8,8%, серед дорослих — на 16,4%). Проте рівень госпіталізації знизився на 5%. У лікарнях із грипом та ГРВі перебувають 374 особи (2,3% від загальної кількості), з яких 79% — діти.

Де хворіють більше

Найвищі показники захворюваності у Подільському, Роздільнянському, Березівському, Ізмаїльському та Білгород-Дністровському районах Одеської області. Через складну епідситуацію частково впроваджують протиепідемічні заходи. Зокрема йдеться про дистанційку в окремих класах шкіл та в навчальних закладах. На карантин наразі зачинено:

79 шкіл (570 класів, 27 897 учнів)

13 дитячих садочків (538 вихованців)

"Всього з початку поточного епідемічного сезону зареєстровано 3 летальних випадки від ускладнень грипу, у тому числі одна дитина — 13 років, та три летальні випадки з позитивним результатом тесту на COVID-19", — додають в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нестачу місць в одеських лікарнях. А також про карантинні заходи у школах.