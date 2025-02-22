Департамент здравоохранения опроверг фейки о больницах в Одессе

Медсестра проверяет здоровье ребенка. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В соцсетях распространилась информация о якобы нехватке мест в больницах для детей. В департаменте здравоохранения это заявление опровергли, подчеркнув, что ситуация под контролем. В городских медучреждениях есть свободные места для пациентов, в частности для тех, кто нуждается в стационарном лечении.

Об этом в субботу, 22 февраля, сообщил глава Департамента здравоохранения Одесского городского совета Левон Никогосян.

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Места в больницах есть

По его словам, такие заявления не соответствуют действительности, ведь в учреждении есть койки для тяжелых пациентов как среди взрослых, так и среди детей. Кроме того, свободные места есть и в городской детской больнице №3, которая специализируется на лечении детей в стационаре.

Левон Никогосян также пояснил, что из-за похолодания фиксируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, особенно среди детей. Однако это сезонное явление, которое повторяется ежегодно.

"В случае проблемных вопросов или отказов в госпитализации — я всегда на связи", — написал директор департамента.

Также добавим, что медики призвали родителей не доверять непроверенной информации и в случае болезни ребенка обращаться к педиатру. Все детские поликлиники города работают в штатном режиме, а родителей просят не отправлять детей в школу или садик при первых признаках болезни, чтобы предотвратить распространение вирусов.

Напомним, в центре Одессы мужчина со слезоточивым баллончиком и пистолетом напал на военнослужащего ТЦК. Также мы писали, что Одесская область получила более 296 млн грн на развитие агросектора.