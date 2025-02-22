Одещина отримала понад 296 млн грн на агросектор за програмою 5-7-9

Люди трактором висаджують картоплю. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Аграрні господарства Одещини отримали значні пільгові кредити за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9". З початку року агропідприємства області залучили майже 300 млн грн на розвиток підприємств.

Про це повідомив Міністр аграрної політики Віталій Коваль.

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Допис Віталія Коваля. Фото: скриншот

Кредити для аграріїв Одеської області

За його словами, з початку року 60 аграрних господарств Одещини отримали пільгові кредити на загальну суму 296,2 млн грн. Ці кошти сприятимуть розвитку місцевого агросектору, інвестиціям у нову техніку, покращенню врожайності та створенню нових робочих місць.

Скільки кредитів отримали інші області

Серед отримувачів кредитів більшість господарств, а саме 58, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР), що дає можливість залучати додаткове фінансування. Окрім Одещини, найбільше пільгових кредитів отримали аграрії Київської (449,2 млн грн), Чернігівської (323,4 млн грн) та Вінницької (275,9 млн грн) областей.

Загалом в Україні за перші два місяці 2025 року агропідприємства залучили понад 8 млрд грн через цю програму.

"Продовжуємо підтримувати українських аграріїв і працюємо над тим, щоб фінансові ресурси були доступними для кожного, хто розвиває сільське господарство України", — написав Віталій Коваль.

Нагадаємо, ми писали, як одеським аграріям отримати бронь. А також про відстрочку від мобілізації за 50 тисяч гривень.