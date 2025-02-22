Одесская область получила более 296 млн грн на агросектор по программе 5-7-9

Люди трактором высаживают картофель. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Аграрные хозяйства Одесской области получили значительные льготные кредиты по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9". С начала года агропредприятия области привлекли почти 300 млн грн на развитие предприятий.

Об этом сообщил Министр аграрной политики Виталий Коваль.

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Сообщение Виталия Коваля. Фото: скриншот

Кредиты для аграриев Одесской области

По его словам, с начала года 60 аграрных хозяйств Одесской области получили льготные кредиты на общую сумму 296,2 млн грн. Эти средства будут способствовать развитию местного агросектора, инвестициям в новую технику, улучшению урожайности и созданию новых рабочих мест.

Сколько кредитов получили другие области

Среди получателей кредитов большинство хозяйств, а именно 58, зарегистрированы в Государственном аграрном реестре (ДАР), что дает возможность привлекать дополнительное финансирование. Кроме Одесской области, больше всего льготных кредитов получили аграрии Киевской (449,2 млн грн), Черниговской (323,4 млн грн) и Винницкой (275,9 млн грн) областей.

Всего в Украине за первые два месяца 2025 года агропредприятия привлекли более 8 млрд грн через эту программу.

"Продолжаем поддерживать украинских аграриев и работаем над тем, чтобы финансовые ресурсы были доступны для каждого, кто развивает сельское хозяйство Украины", — написал Виталий Коваль.

Напомним, мы писали, как одесским аграриям получить бронь. А также об отсрочке от мобилизации за 50 тысяч гривен.