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Брак місць в одеських лікарнях — що кажуть у департаменті

22 лютого 2025 15:21
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Департамент охорони здоров'я спростував фейки про лікарні в Одесі
Медсестра перевіряє здоров'я дитини. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У соцмережах поширилася інформація про нібито нестачу місць у лікарнях для дітей. У департаменті охорони здоров'я цю заяву заперечили, наголосивши, що ситуація під контролем. У міських медзакладах є вільні місця для пацієнтів, зокрема для тих, хто потребує стаціонарного лікування.

Про це у суботу, 22 лютого, повідомив очільник Департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Левон Никогосян

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Повідомлення директора департаменту. Фото: скриншот

Місця в лікарнях є

За його словами, такі заяви не відповідають дійсності, адже в закладі є ліжка для важких пацієнтів, як серед дорослих, так і серед дітей. Крім того, вільні місця є і в міській дитячій лікарні №3, яка спеціалізується на лікуванні малюків у стаціонарі.

Левон Никогосян також пояснив, що через похолодання фіксується зростання захворюваності на грип та ГРВІ, особливо серед дітей. Проте це сезонне явище, яке повторюється щороку.

"У випадку проблемних питань чи відмов у госпіталізації — я завжди на зв’язку", — написав директор департаменту.

Також додамо, що медики закликали батьків не довіряти неперевіреній інформації та в разі хвороби дитини звертатися до педіатра. Усі дитячі поліклініки міста працюють у штатному режимі, а батьків просять не відправляти дітей до школи чи садка при перших ознаках хвороби, щоб запобігти поширенню вірусів.

Нагадаємо, у центрі Одеси чоловік зі сльозогінним балончиком та пістолетом напав на військовослужбовця ТЦК. Також ми писали, що Одещина отримала понад 296 млн грн на розвиток агросектору.

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