Грипп и ОРВИ стремительно распространяются в Одесской области

Больной ребенок. Фото иллюстративное: health.24tv.ua

По данным мониторинга, в Одесской области стремительно растет заболеваемость гриппом и ОРВИ, особенно среди детей. Интенсивный показатель превысил эпидемический порог на 32,3%.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

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Рост заболеваемости

На 100 тысяч населения показатель заболеваемости составил 703,5 человек в то время как допустимый порог — 532,05. Кроме того, только на прошлой неделе в Одесской области заболело 16 464 человека. Общий рост распространения — 11,3% (среди детей — на 8,8%, среди взрослых — на 16,4%). Однако уровень госпитализации снизился на 5%. В больницах с гриппом и ОРВИ находятся 374 человека (2,3% от общего количества), из которых 79% — дети.

Где болеют больше

Самые высокие показатели заболеваемости в Подольском, Раздельнянском, Березовском, Измаильском и Белгород-Днестровском районах Одесской области. Из-за сложной эпидситуации частично внедряют противоэпидемические мероприятия. В частности речь идет о дистанционке в отдельных классах школ и в учебных заведениях. На карантин пока закрыты:

79 школ (570 классов, 27 897 учеников)

13 детских садов (538 воспитанников)

"Всего с начала текущего эпидемического сезона зарегистрировано 3 летальных случая от осложнений гриппа, в том числе один ребенок — 13 лет, и три летальных случая с положительным результатом теста на COVID-19",— добавляют в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

Напомним, недавно мы писали о нехватке мест в одесских больницах. А также о карантинных мероприятиях в школах.