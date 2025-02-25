ОРВИ и грипп распространяется по Одесской области - детали

Таблетки на столе, а мальчик на кровати. Фото иллюстративное: Главное управление Госпотребслужбы

По данным мониторинга, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжает расти — недавно интенсивный показатель превысил эпидпорог на 18,7%. Однако сейчас медики контролируют ситуацию.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

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Заболеваемость растет

За прошедшую неделю общий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 15,3% среди всех возрастных групп. Среди детей — на 9,6%, а среди взрослых — на 28,6%. Уровень госпитализации составляет 2,7% от общего количества инфицированных и среди них преобладают несовершеннолетние — 79%. Худшая эпидситуация в Подольском, Березовском, Раздельнянском и Измаильском районах области. Вирусологический мониторинг подтвердил 26 случаев гриппа, из них 46% — тип А, и 54% — тип В.

Школы на карантине

По информации Департамента образования и науки областной государственной администрации, всего по области применены карантинные меры в: 1068 классах в 94 школах (24 184 ученика). А также в 53 группах в 18 детсадах (1 018 детей). На дистанционном формате и 7 заведениях профтехобразования региона.

Напомним, недавно мы писали об открытии садов в Киевском районе города. А также о том, как Россия издевается над украинскими детьми.