Когда заработают школы и детсады в Одессе

Одесская школа. Фото иллюстративное: Одесский городской совет

Завтра, 21 февраля, в Киевском районе Одессы начнут работать все детские сады, кроме поврежденного. А школы, где отсутствовало отопление, откроют двери уже 24-го.

Об этом сообщает Департамент образования и науки Одесского городского совета.

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Около 50 детей, посещавших поврежденный садик, переведут в соседние учреждения, в которых для того, чтобы их разместить, уже открыли дежурные группы. Школы, в которых отсутствует теплоснабжение, пока работают в дистанционном режиме. Однако до 24 февраля ситуацию с отоплением обещают разрешить

Напомним, недавно мы писали о том, что 49 тысяч жителей Одесской области до сих пор без света. А также о горожанах, дома которых пострадали из-за обстрелов.