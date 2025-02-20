Коли запрацюють школи і дитсадки в Одесі

Дитсадки у Київському районі Одеси вже завтра знову запрацюють
Завтра, 21 лютого, у Київському районі Одеси почнуть працювати всі дитячі садки, крім пошкодженого. А школи, де було відсутнє опалення відкриють двері вже 24-го.
Про це повідомляє Департамент освіти та науки Одеської міської ради.
Коли запрацюють школи
Близько 50 дітей, які відвідували пошкоджений садочок, переведуть до сусідніх закладів, в яких, для того щоб їх розмістити, вже відкрили чергові групи. Школи, в яких відсутнє теплопостачання, поки працюють у дистанційному режимі. Проте до 24 лютого ситуацію із опаленням обіцяють вирішити.
Нагадаємо нещодавно ми писали про те, що 49 тисяч мешканців Одещини досі без світла. А також про містян, будинки яких постраждали через обстріли.
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