Коли запрацюють школи і дитсадки в Одесі

Одеська школа. Фото ілюстративне: Одеська міська рада

Завтра, 21 лютого, у Київському районі Одеси почнуть працювати всі дитячі садки, крім пошкодженого. А школи, де було відсутнє опалення відкриють двері вже 24-го.

Про це повідомляє Департамент освіти та науки Одеської міської ради.

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Близько 50 дітей, які відвідували пошкоджений садочок, переведуть до сусідніх закладів, в яких, для того щоб їх розмістити, вже відкрили чергові групи. Школи, в яких відсутнє теплопостачання, поки працюють у дистанційному режимі. Проте до 24 лютого ситуацію із опаленням обіцяють вирішити.

Нагадаємо нещодавно ми писали про те, що 49 тисяч мешканців Одещини досі без світла. А також про містян, будинки яких постраждали через обстріли.