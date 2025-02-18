Школы в Одесской области закрывают из-за превышения эпидпорога

Школьный кабинет без детей. Фото иллюстративное: Запорожская областная государственная администрация

Более 100 школ в Одесской области закрылись на карантин и переведены на дистанционное обучение. Все из-за того, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в этих заведениях превысил эпидпорог в 20%.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

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Уровень заболеваемости растет

По данным мониторинга, эпидемический процесс по гриппу и ОРВИ в области пока соответствует среднему уровню интенсивности. Однако за прошедшую неделю заболеваемость респираторными болезнями выросла на 7,8%, больше всего было инфицировано детей от 5 до 14 лет. За этот период в регионе госпитализировали 271 человека. По данным медиков, активнее всего сейчас распространяются среди населения вирусы гриппа типа А — 64%, и В — 36%.

Напомним, недавно мы писали о карантинных мероприятиях в учебных заведениях Черноморска. А также о ремонте укрытия в Кодымской школе за 15 миллионов гривен.