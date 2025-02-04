Навчальні заклади Чорноморська зачиняють на карантин

Шкільний двір. Фото ілюстративне: Управління освіти Дарницької районної державної адміністрації в місті Києві

Школи та дитсадки Чорноморська на тиждень зачиняють на карантин. Таке рішення прийняв профільний комітет міської ради у зв'язку зі спалахом захворюваності на ГРВІ.

Про це повідомив мер міста Чорноморськ Василь Гуляєв.

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Спалах захворювань на ГРВІ

На сьогоднішній день понад 20 відсотків загальної кількості учнів та учнів дитячих садків Чорноморська вже захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції. Щоб зупинити поширення, медики наполягли на терміновому карантині. Відповідне рішення вже ухвалено. Мір міста підписав розпорядження.

"Припинити очний навчальний процес з одночасним забезпеченням організації освітньої діяльності з використанням технологій дистанційного навчання з 04.02.2025 по 14.02.2025", — написав Василь Гуляєв.

Нагадаю, нещодавно ми писали про отримання Одещиною нових вакцин від COVID-19. А також про новий китайський вірус в нашому регіоні.