Новый китайский вирус - сколько больных в Одесской области

В Одесской области зафиксированы случаи метапневмовируса. Фото: иллюстративное/freepik

По состоянию на 5 января в Одесской области зарегистрировали семь случаев заражения метапневмовирусом. Большинство заболевших — дети. Тяжелых случаев заболевания в регионе не фиксировали.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней в четверг, 9 января.

Читайте также:

Показатели в Одесской области

По данным центра, среди заболевших - пять детей. Чаще всего болезнь проходит легко и вызывает лишь насморк и кашель. Впрочем, возможны тяжелые осложнения и развитие дыхательной недостаточности. Но в Одесской области таких случаев не было.

"Общий уровень заболеваемости респираторными вирусными инфекциями находится на низком уровне интенсивности эпидпроцесса, поэтому тенденции к развитию вспышки вызванной метапневмовирусом не наблюдается", — рассказали медики.

В центре уверяют, что готовы к любым вызовам и обеспечены наборами реагентов для быстрой диагностики нового вируса. Медики призывают жителей региона доверять только проверенной информации, а при первых симптомах обращаться к врачу.

Что известно о вирусе

Напомним, новый вирус HMPV (метапневмовирус), который похож на COVID-19, начал распространяться в Китае. Симптомы HMPV напоминают грипп, в частности кашель, лихорадку, заложенность носа и одышку. В тяжелых случаях вирус может вызывать серьезные осложнения, такие как бронхит или пневмония. HMPV распространяется воздушно-капельным путем, в частности во время кашля или чихания, а также через контакт с зараженными поверхностями. Вирус может оставаться активным на предметах при комнатной температуре.

Новини.LIVE распрашивали одесситов, боятся ли они новой болезни и готовы ли к возможному локдауну.