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Новый китайский вирус уже в Одесской области — сколько больных

9 января 2025 11:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Новый китайский вирус - сколько больных в Одесской области
В Одесской области зафиксированы случаи метапневмовируса. Фото: иллюстративное/freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

По состоянию на 5 января в Одесской области зарегистрировали семь случаев заражения метапневмовирусом. Большинство заболевших — дети. Тяжелых случаев заболевания в регионе не фиксировали.   

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней в четверг, 9 января.

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По данным центра, среди заболевших - пять детей. Чаще всего болезнь проходит легко и вызывает лишь насморк и кашель. Впрочем, возможны тяжелые осложнения и развитие дыхательной недостаточности. Но в Одесской области таких случаев не было.

"Общий уровень заболеваемости респираторными вирусными инфекциями находится на низком уровне интенсивности эпидпроцесса, поэтому тенденции к развитию вспышки вызванной метапневмовирусом не наблюдается", — рассказали медики.

В центре уверяют, что готовы к любым вызовам и обеспечены наборами реагентов для быстрой диагностики нового вируса. Медики призывают жителей региона доверять только проверенной информации, а при первых симптомах обращаться к врачу.

Что известно о вирусе

Напомним, новый вирус HMPV (метапневмовирус), который похож на COVID-19, начал распространяться в Китае. Симптомы HMPV напоминают грипп, в частности кашель, лихорадку, заложенность носа и одышку. В тяжелых случаях вирус может вызывать серьезные осложнения, такие как бронхит или пневмония. HMPV распространяется воздушно-капельным путем, в частности во время кашля или чихания, а также через контакт с зараженными поверхностями. Вирус может оставаться активным на предметах при комнатной температуре.

Новини.LIVE распрашивали одесситов, боятся ли они новой болезни и готовы ли к возможному локдауну.

Одесса пандемия болезнь Одесская область вирус

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