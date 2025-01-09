Новый китайский вирус - сколько больных в Одесской области

Новый китайский вирус уже в Одесской области — сколько больных
По состоянию на 5 января в Одесской области зарегистрировали семь случаев заражения метапневмовирусом. Большинство заболевших — дети. Тяжелых случаев заболевания в регионе не фиксировали.
Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней в четверг, 9 января.
Показатели в Одесской области
По данным центра, среди заболевших - пять детей. Чаще всего болезнь проходит легко и вызывает лишь насморк и кашель. Впрочем, возможны тяжелые осложнения и развитие дыхательной недостаточности. Но в Одесской области таких случаев не было.
"Общий уровень заболеваемости респираторными вирусными инфекциями находится на низком уровне интенсивности эпидпроцесса, поэтому тенденции к развитию вспышки вызванной метапневмовирусом не наблюдается", — рассказали медики.
В центре уверяют, что готовы к любым вызовам и обеспечены наборами реагентов для быстрой диагностики нового вируса. Медики призывают жителей региона доверять только проверенной информации, а при первых симптомах обращаться к врачу.
Что известно о вирусе
Напомним, новый вирус HMPV (метапневмовирус), который похож на COVID-19, начал распространяться в Китае. Симптомы HMPV напоминают грипп, в частности кашель, лихорадку, заложенность носа и одышку. В тяжелых случаях вирус может вызывать серьезные осложнения, такие как бронхит или пневмония. HMPV распространяется воздушно-капельным путем, в частности во время кашля или чихания, а также через контакт с зараженными поверхностями. Вирус может оставаться активным на предметах при комнатной температуре.
Новини.LIVE распрашивали одесситов, боятся ли они новой болезни и готовы ли к возможному локдауну.
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