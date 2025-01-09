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Новий китайський вірус вже на Одещині — скільки хворих

9 січня 2025 11:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Новий китайский вірус — скільки хворих на Одещині
На Одещині зафіксовані випадки метапневмовірусу. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Станом на 5 січня в Одеській області зареєстрували сім випадків зараження метапневмовірусом. Більшість хворих — діти. Важких випадків захворювання у регіоні не фіксували.   

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб у четвер, 9 січня.

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За даними центру, серед захворілих — п'ятеро дітей. Найчастіше хворобу проходить легко й спричиняє лише нежить і кашель. Втім, можливі тяжкі ускладнення й розвиток дихальної недодстатності. Але на Одещині таких випадків не було.

"Загальний рівень захворюваності на респіраторні вірусні інфекції знаходиться на низькому рівні інтенсивності епідпроцесу, тому тенденції до розвитку спалаху спричиненого метапневмовірусом не спостерігається", — розповіли медики.

У центрі запевняють, що готові до будь-яких викликів і забезпечені наборами реагентів для швидкої діагностики нового вірусу. Медики закликають мешканців регіону довіряти тільки перевіреній інформації, а за перших симптомів звертатися до лікаря.

Що відомо про вірус

Нагадаємо, новий вірус HMPV (метапневмовірус), який схожий на COVID-19, почав поширюватися у Китаї. Симптоми HMPV нагадують грип, зокрема кашель, лихоманку, закладеність носа та задишку. У тяжких випадках вірус може спричиняти серйозні ускладнення, такі як бронхіт чи пневмонія. HMPV поширюється повітряно-крапельним шляхом, зокрема під час кашлю чи чхання, а також через контакт із зараженими поверхнями. Вірус може залишатися активним на предметах при кімнатній температурі.

Новини.LIVE розпитували одеситів, чи бояться вони нової хвороби і чи готові до можливого локдауну.

Одеса пандемія хвороба Одеська область вірус

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