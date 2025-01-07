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Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

7 січня 2025 22:37
Рвачова Анастасія - редактор
Локдаун через новий китайський вірус: чи готові одесити
Лікарі доставили хвору на коронавірус до лікарні у 2021 році. Фото: Тис Микола/ УНІАН
Рвачова Анастасія - редактор

Китай знову на межі епідемії — країну охопив новий вірус, схожий на COVID-19, через який лікарні переповнені пацієнтами. На жаль, перші випадки вже зафіксовані і в Україні. І ситуація погіршується з кожним днем. Що робити, якщо від цього вірусу поки що немає ані лікування, ані вакцини? Чи готова Україна до нової хвилі хвороби, і чого варто очікувати?

Про це журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів.

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Новий вірус

Останнім часом в Одесі вирують сезонні хвороби та інфекції. Проте частина одеситів вважає, що за цими звичними симптомами як раз і ховається небезпечний китайський вірус. Зокрема, у цьому впевнена Тетяна, і вона наголошує на тому, що інфекція вирує у місті ще з літа. 

"Я думаю, що цей вірус вже в нас з літа ще гуляє, бо його симптоми дуже схожі на застуду. Так що думаю, вже пів Одеси ним точно перехворіла. І, якщо чесно, то ніяких локдаунів нам непотрібно — війна і так триває", — ділиться Тетяна. 

Одеситка Тетяна. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко
Одеситка Тетяна. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко 

А ось тезка жінки каже, що не варто завчасно піддаватися паніці, адже оцінку цій інформації мають дати епідеміологи. І вже після цього ухвалювати рішення щодо можливих обмежень. 

"Я вже нічого не боюся. Важко сказати насправді, як воно буде. Треба тут питати епідеміологів, а ми до всього пристосуємося. Ми вже витривалі", — додає Тетяна. 

Одеситка Тетяна. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко
Одеситка Тетяна. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко 

Локдаун в Україні

Інша частина одеситів закликає не поспішати з панікою, нагадуючи, що після минулої пандемії у багатьох виробився певний імунітет. Ба більше, всі вже добре знають, як діяти, щоб запобігти стрімкому поширенню нової хвороби. Так, за словами Надії, всі страхи та обмеження більше в головах у людей. Тому їх треба тримати холодними та раціонально споживати інформацію. 

"Не боюся. У мене гарний імунітет. Мені взагалі здається, що і загалом боятися не варто, бо ми собі можемо намалювати більші наслідки, ніж вони можуть бути", — підкреслює Надія. 

Одеситка Надія. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко 
Одеситка Надія. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко

Зі свого боку Олеся впевнена, що повтор локдауну малоймовірний, бо цю хворобу почали брати під контроль одразу у Китаї. Тож великої кількості заражених в Україні, сподівається дівчина, не передбачається. 

"Я не боюся. Минулого разу я на коронавірус хворіла двічі. Не знаю, чи вистачить мені імунітету цього разу. Але що робити? Я не думаю, що буде ще один такий самий локдаун, бо всі вже зрозуміли, що це не так страшно. Сподіваємося на краще", — підкреслює Олеся. 

Одеситка Олеся. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко
Одеситка Олеся. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко 

Схожої думки й інша одеситка Ольга. Жінка має оптимістичні відчуття, що все буде тільки краще і великих наслідків цього вірусу для України та Одеси не буде. 

"Будемо берегтися. Ми вже пройшли цей етап. Думаю, гірше вже точно не буде. А тільки краще", — підсумовує Ольга. 

Одеситка Ольга. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко 
Одеситка Ольга. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко

Як не захворіти на новий вірус

В Україні вже зафіксовано 13 випадків зараження новою інфекцією, і, на щастя, їхня кількість останніми днями не зростає. Проте кожен із нас може ще більше захистити себе, якщо вчасно дотримуватиметься простих, але важливих рекомендацій від МОЗ:

  • часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;
  • під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. Використану хустку варто негайно викинути та помити руки;
  • уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;
  • якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередню історію подорожей;
  • відвідуючи живі ринки в районах, в яких зараз фіксуються випадки нового коронавірусу, уникайте контакту з живими тваринами та поверхнями, які контактують з тваринами;
  • не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження. Із сирим м'ясом, молоком тощо слід поводитися обережно.

Україна вже не раз стикалася з викликами пандемій, і відлуння останньої досі нагадує про себе санітайзерами в громадських місцях та знаками про збереження дистанції. Тож немає причин перебільшувати загрозу нового вірусу — маючи досвід і підготовку, ми обов’язково зможемо його подолати!

Нагадаємо, ВООЗ закликала Китай надати дані для дослідження походження COVID-19, присвятивши заяву до п'ятої річниці повідомлення про перші випадки "вірусної пневмонії" в Ухані. 

Також фахівці виявили генетичні мутації пташиного грипу, які можуть полегшити його проникнення в клітини верхніх дихальних шляхів людини.

Одеса пандемія Китай українці локдаун хвороба опитування Новини Одеси вірус

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