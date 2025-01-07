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Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

7 января 2025 22:37
Рвачова Анастасия - редактор
Локдаун из-за нового китайского вируса: готовы ли одесситы
Врачи доставили больную коронавирусом в больницу в 2021 году. Фото: Тис Николай/ УНИАН
Рвачова Анастасия - редактор

Китай снова на грани эпидемии — страну охватил новый вирус, похожий на COVID-19, из-за которого больницы переполнены пациентами. К сожалению, первые случаи уже зафиксированы и в Украине. И ситуация ухудшается с каждым днем. Что делать, если от этого вируса пока нет ни лечения, ни вакцины? Готова ли Украина к новой волне болезни, и чего следует ожидать?

Об этом журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов.

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В последнее время в Одессе бушуют сезонные болезни и инфекции. Однако часть одесситов считает, что за этими обычными симптомами как раз и скрывается опасный китайский вирус. В частности, в этом уверена Татьяна, и она подчеркивает, что инфекция бушует в городе еще с лета.

"Я думаю, что этот вирус уже у нас с лета еще гуляет, потому что его симптомы очень похожи на простуду. Так что думаю, уже половина Одессы им точно переболела. И, если честно, то никаких локдаунов нам не нужно — война и так продолжается", — делится Татьяна.

Одесситка Татьяна. Фото: Новости.LIVE/ Виктор Бабаенко
Одесситка Татьяна. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

А вот тезка женщины говорит, что не стоит заблаговременно поддаваться панике, ведь оценку этой информации должны дать эпидемиологи. И уже после этого принимать решение о возможных ограничениях.

"Я уже ничего не боюсь. Трудно сказать на самом деле, как оно будет. Надо здесь спрашивать эпидемиологов, а мы ко всему приспособимся. Мы уже выносливы", — добавляет Татьяна.

Одесситка Татьяна. Фото: Новости.LIVE/ Виктор Бабаенко
Одесситка Татьяна. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

Локдаун в Украине

Другая часть одесситов призывает не торопиться с паникой, напоминая, что после прошлой пандемии у многих выработался определенный иммунитет. Более того, все уже хорошо знают, как действовать, чтобы предотвратить стремительное распространение новой болезни. Да, по словам Надежды, все страхи и ограничения больше в умах у людей. Поэтому их следует держать холодными и рационально потреблять информацию.

"Не боюсь. У меня хороший иммунитет. Мне вообще кажется, что и вообще бояться не стоит, потому что мы можем себе нарисовать большие последствия, чем они могут быть", — подчеркивает Надежда.

Одесситка Надежда. Фото: Новости.LIVE/ Виктор Бабаенко 
Одесситка Надежда. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

Со своей стороны, Олеся уверена, что повтор локдауна маловероятен, потому что эту болезнь начали брать под контроль сразу в Китае. Так что большого количества зараженных в Украине, надеется девушка, не предполагается.

"Я не боюсь. В прошлый раз я коронавирусом болела дважды. Не знаю, хватит ли мне иммунитета в этот раз. Но что делать? Я не думаю, что будет еще один такой же локдаун, потому что все уже поняли, что это не так страшно. Надеемся на лучшее", — подчеркивает Олеся.

Одесситка Олеся. Фото: Новости.LIVE/ Виктор Бабаенко
Одесситка Олеся. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

Похожего мнения и другая одесситка Ольга. У женщины оптимистические ощущения, что все будет только лучше и больших последствий этого вируса для Украины и Одессы не будет.

"Будем беречься. Мы уже прошли этот этап. Думаю, хуже уж точно не будет. А только лучше", — заключает Ольга.

Одесситка Ольга. Фото: Новости.LIVE/ Виктор Бабаенко 
Одесситка Ольга. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

Как не заболеть новым вирусом

В Украине уже зафиксировано 13 случаев заражения новой инфекцией, и, к счастью, их количество в последние дни не растет. Однако каждый из нас может еще больше защитить себя, если вовремя будет соблюдать простые, но важные рекомендации от Минздрава:

  • часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;
  • во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажным платком. Использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;
  • избегайте тесного контакта со всеми, у кого горячка и кашель;
  • если имеете повышенную температуру тела, кашель и затрудненное дыхание, поскорее обратитесь к врачу и сообщите ему предыдущую историю путешествий;
  • посещая живые рынки в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте контакта с живыми животными и контактирующими с животными поверхностями;
  • не употребляйте в пищу сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, молоком и т.д. следует вести себя осторожно.

Украина уже не раз сталкивалась с вызовами пандемий, и эхо последней до сих пор напоминает о себе санитайзерами в общественных местах и знаками сохранения дистанции. Поэтому нет причины преувеличивать угрозу нового вируса — имея опыт и подготовку, мы обязательно сможем его преодолеть!

Напомним, ВОЗ призвала Китай предоставить данные для исследования происхождения COVID-19, посвятив заявление к пятой годовщине сообщения о первых случаях "вирусной пневмонии" в Ухане.

Также специалисты обнаружили генетические мутации птичьего гриппа, которые могут облегчить его проникновение в клетки верхних дыхательных путей человека.

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