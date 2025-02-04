Учебные заведения Черноморска закрывают на карантин

Школьный двор. Фото иллюстративное: Управление образования Дарницкой районной государственной администрации в городе Киеве

Школы и детсады Черноморска на неделю закрывают на карантин. Такое решение принял профильный комитет городского совета в связи со вспышкой заболеваемости ОРВИ.

Об этом сообщил мэр города Черноморск Василий Гуляев.

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Вспышка заболеваний ОРВИ

На сегодняшний день более 20 процентов общего количества учащихся и воспитанников детских садов Черноморска уже заболели острыми респираторными вирусными инфекциями. Чтобы остановить распространение, медики настояли на срочном карантине. Соответствующее решение уже принято. Мэр города подписал распоряжение.

"Прекратить очный учебный процесс с одновременным обеспечением организации образовательной деятельности с использованием технологий дистанционного обучения с 04.02.2025 по 14.02.2025", — пишет Василий Гуляев.

Напомню, недавно мы писали о получении Одесской областью новых вакцин от COVID-19. А также о новом китайском вирусе в нашем регионе.