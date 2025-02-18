Школи в Одеській області зачиняють через перевищення епідпорогу

Шкільний кабінет без дітей. Фото ілюстративне: Запорізька обласна державна адміністрація

Понад 100 шкіл в Одеській області зачинились на карантин та переведені на дистанційне навчання. Усе через те, що рівень захворюваності на ГРВІ та грип в цих закладах перевищив епідпорог у 20%.

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

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Рівень захворюваності зростає

За даними моніторингу, епідемічний процес щодо грипу та ГРВІ в області поки що відповідає середньому рівню інтенсивності. Проте за минулий тиждень захворюваність на респіраторні хвороби зросла на 7,8%, найбільше було інфіковано саме дітей від 5 до 14 років. За цей період в регіоні госпіталізували 271 особу. За даними медиків, найактивніше зараз поширюються серед населення віруси грипу типу А — 64%, та В — 36%.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про карантинні заходи у навчальних закладах Чорноморська. А також про ремонт укриття в Кодимській школі за 15 мільйонів гривень.