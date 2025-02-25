ГРВІ та грип шириться Одещиною — деталі

Пігулки на столі, а хлопчик на кроваті. Фото ілюстративне: Головне управління держспоживслужби

За даними моніторингу, рівень захворюваності на грип та ГРВІ продовжує зростати — нещодавно інтенсивний показник перевищив епідпоріг на 18,7%. Проте наразі медики контролюють ситуацію.

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Читайте також:

Захворюваність зростає

За минулий тиждень загальний рівень захворюваності на ГРВІ та грип зріс на 15,3% серед усіх вікових груп. Серед дітей — на 9,6%, а серед дорослих — на 28,6%. Рівень госпіталізації складає 2,7% від загальної кількості інфікованих і серед них переважають неповнолітні — 79%. Найгірша епідситуація у Подільському, Березівському, Роздільнянському та Ізмаїльському районах області. Вірусологічний моніторинг підтвердив 26 випадків грипу, з них 46% — тип А, та 54% — тип В.

Школи на карантині

За інформацією Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, всього по області застосовано карантинні заходи у: 1068 класах у 94 школах (24 184 учні). А також у 53 групах у 18 дитсадочках (1 018 дітей). На дистанцфйному форматі й 7 закладах профтехосвіти регіону.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відкриття садків у Київському районі міста. А також про те, як Росія знущається з українських дітей.