Діти в нестерпних умовах в ліцеї на Миколаївщині

Жахливі умови утримання дітей на Миколаївщині — інспекція ліцею
В Антонівському лицеї мистецтв на Миколаєвщині хворих дітей тримають у нестерпних умовах. Хлопчикам та дівчаткам не вистачає одягу, а лікаря в закладі взагалі немає.
Про це повідомляє правозахисниця Інна Мірошніченко.
Не вистачає одягу
За словами правозахисників, одяг, у якому ходять хворі діти змінюють у кращому випадку раз на 5 днів. До того ж у всіх 169 учнів закладу спільна спідня білизна та шкарпетки, оскільки їм не видають речі, які надходять в якості гуманітарної допомоги.
Немає лікаря в ліцеї
Крім того, у закладі немає лікаря. Тому місцева медсестра видає їм препарати без призначення. А чотирьох діточок, хворих на коросту, просто ізолювали , дозволивши взяти з собою по одній іграшці. Також під час тривог їх навіть не відводять в укриття, аби вони не заразили інших. А ще нещодавно на територію ліцею евакуювався центр соціально-психологічної реабілітації. Його вихованців взагалі у сховища не пускають, додають правозахисники.
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