Вирок мешканцю Одещини, який зґвалтував 13-річну дівчинку

Підсудний у кабінеті. Фото: Одеська обласна прокуратура

Чоловіка, який зґвалтував 13-річну дівчинку в Ізмаїльському районі, засудили до 13 років ув'язнення. Проте на суді злочинець свою провину не визнав.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

Прокурори у суді доведели, що у травні минулого року 55-річний зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, скористався довірливістю 12-річної дівчинки, завів її в лісові насадження поблизу Кілії та зґвалтував. Показання дитини, отримані під час розслідування за участю психолога, покладено в основу обвинувального вироку. З метою недопущення повторної травматизації дитини до суду вона не викликалась.

Вирок суду

Відомості стосовно засудженого внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканності малолітніх осіб. За ч. 4 ст. 152 Кримінального Кодексу України (ґвалтування), він отримає 13 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про жахливі умови утримання дітей на Миколаєвщині. А також про лікаря, який допомагав ухилятися від мобілізації.